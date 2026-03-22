Incautan tres toneladas de droga en operaciones entre EEUU y Ecuador

QUITO. Alrededor de 3,2 toneladas de droga fueron decomisadas en operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en alta mar, informaron el s\u00e1bado las autoridades ecuatorianas, cuyo valor estar\u00e1 en los 78 millones de d\u00f3lares. Los operativos se producen en medio de una ofensiva contra el narcotr\u00e1fico por parte de Ecuador, por donde circula 70% de la coca\u00edna elaborada por sus vecinos Colombia y Per\u00fa, principales productores mundiales de esa droga. Estados Unidos, que apoya la lucha anticrimen de Ecuador, tambi\u00e9n ataca desde septiembre presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pac\u00edfico oriental, con un saldo de unos 150 muertos. La Polic\u00eda indic\u00f3 en un comunicado que en coordinaci\u00f3n con la DEA estadounidense, tres lanchas r\u00e1pidas que transportaban cerca de una tonelada de droga fueron interceptadas el s\u00e1bado a unas 180 millas n\u00e1uticas del puerto pesquero de Manta (suroeste). Sin precisar cu\u00e1ndo, el Ministerio de Defensa se\u00f1al\u00f3 a su vez que la Marina en combinaci\u00f3n con la Guardia Costera de Estados Unidos ejecutaron operaciones de \\"gran escala\\" que derivaron en la confiscaci\u00f3n de casi dos toneladas de droga y la detenci\u00f3n de cinco ecuatorianos. El estupefaciente iba en embarcaciones que fueron ubicadas en aguas internacionales frente al archipi\u00e9lago ecuatoriano de Gal\u00e1pagos, a 1.000 km de Manta, y ante la provincia costera de Santa Elena (suroeste). Una nave estadounidense entreg\u00f3 el s\u00e1bado parte de la droga ya los capturados a las autoridades ecuatorianas en Manta. En los \u00faltimos a\u00f1os, Ecuador se convirti\u00f3 en el corredor m\u00e1s codiciado del Pac\u00edfico oriental. En 2025, la naci\u00f3n decomis\u00f3 unas 227 toneladas de droga, seg\u00fan el Ministerio del Interior. Las tres operaciones en menos de 24 horas En una primera operaci\u00f3n, realizada en aguas internacionales a 263 millas n\u00e1uticas (487 kil\u00f3metros) al sureste de las islas Gal\u00e1pagos, se incautaron en torno a 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos. En una segunda intervenci\u00f3n, desarrollada dentro de la zona econ\u00f3mica exclusiva a 154 millas n\u00e1uticas (285 kil\u00f3metros) al oeste de la provincia costera de Santa Elena, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos. Seg\u00fan las Fuerzas Armadas, estas operaciones representan un fuerte impacto a las econom\u00edas del narcotr\u00e1fico, ya que el cargamento decomisado tendr\u00eda un valor estimado de unos 50 millones de d\u00f3lares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo. Por \u00faltimo, en una tercera intervenci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional y la DEA interceptaron a 180 millas n\u00e1uticas de la ciudad costera de Manta (333 kil\u00f3metros) tres lanchas que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. Este operativo se sald\u00f3, seg\u00fan detall\u00f3 la Polic\u00eda Nacional, con un total de seis detenidos. Las tres operaciones se llevaron a cabo en menos de veinticuatro horas. Las autoridades destacaron que estas acciones \u201crepresentan un duro golpe a las econom\u00edas del narcotr\u00e1fico\u00bb y que el mar ecuatoriano \u00abya no es ruta para las mafias\u201d.