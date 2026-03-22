NARCOTRÁFICO

Incautan tres toneladas de droga en operaciones entre EEUU y Ecuador

En menos de 24 horas se han realizado tres operaciones que han dejado como saldo 11 detenidos, de los cuales cinco son ecuatorianos

El bote con la droga fue capturado en aguas internacionales , cerca de las islas Galápagos, (@FFAAECUADOR) Foto 1/1

El bote con la droga fue capturado en aguas internacionales , cerca de las islas Galápagos, (@FFAAECUADOR)

 Por @FFAAECUADOR

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