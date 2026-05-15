viernes 15  de  mayo 2026
PREPARATIVOS

FPL ensaya respuesta a huracanes con IA y drones ante comienzo de la temporada ciclónica

La compañía eléctrica, que abastece a 12 millones de personas en Florida, simuló el impacto de un huracán categoría 2 sobre la costa este del estado. La temporada ciclónica arranca el 1 de junio

Funcionarios de la FPL realizan un simulacro previo al comienzo de la temporada de huracanes 2026

Funcionarios de la FPL realizan un simulacro previo al comienzo de la temporada de huracanes 2026

CORTESÍA FPL
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Florida Power & Light Company (FPL) inició los preparativos para la temporada de ciclones del Atlántico de 2026 con un simulacro a gran escala que incorporó inteligencia artificial (IA), drones y análisis de imágenes en tiempo real, con el fin de mejorar la velocidad de respuesta ante tormentas que se forman e intensifican cada vez más rápido.

El ejercicio de la mayor empresa de servicio eléctrico de Estados Unidos se llevó a cabo en su centro de mando de West Palm Beach, semanas antes del inicio oficial de la temporada el próximo 1 de junio, y recreó el paso de un huracán ficticio de categoría 2 llamado Aiden por la costa este de Florida.

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Simulacro

El simulacro reunió a equipos operativos, técnicos de campo y personal del centro de mando que supervisa la red eléctrica que abastece a aproximadamente 12 millones de residentes y negocios de Florida.

Durante el ejercicio, los trabajadores ejecutaron protocolos de evaluación de daños, despacho de cuadrillas y restablecimiento del servicio bajo el supuesto de un ciclón con vientos sostenidos de hasta 110 millas por hora.

Armando Pimentel, director ejecutivo de FPL, justificó la necesidad del operativo al señalar el patrón que han mostrado los ciclones recientes.

"En los últimos años, hemos visto tormentas que se forman y se intensifican muy rápido, dejando menos tiempo para que las familias y los negocios tomen decisiones importantes. El simulacro de tormenta de FPL nos ayuda a prepararnos", declaró el ejecutivo en un comunicado difundido por la compañía.

IA y drones para acelerar respuesta

El componente tecnológico fue uno de los ejes del ejercicio. La compañía probó sistemas que procesan grandes volúmenes de datos visuales captados desde el aire y que, mediante algoritmos de inteligencia artificial, permiten identificar daños en líneas eléctricas, postes y subestaciones sin necesidad de inspección presencial inmediata.

Florencia Olivera, vocera de FPL, explicó que el centro de mando de la empresa coordina una flota de drones que realiza cientos de vuelos diarios.

"También hay tecnología nueva en cuanto a inteligencia artificial que nos permite, de manera en tiempo real, recibir esas imágenes y enviarlas aquí a nuestro centro de mando para tomar decisiones críticas", expresó Olivera.

Pronósticos

El simulacro coincide con la difusión de los primeros pronósticos estacionales para 2026. La Universidad Estatal de Colorado (CSU), uno de los centros de referencia mundial en predicción ciclónica, prevé una temporada por debajo del promedio histórico, con 13 ciclones con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores, así como un 32 % de probabilidad de que un sistema de gran intensidad toque tierra en Estados Unidos.

El equipo dirigido por el investigador Phil Klotzbach atribuye este escenario a la posible aparición de un fenómeno de El Niño de intensidad moderada a fuerte.

No obstante, los especialistas advierten que las temperaturas del océano Atlántico permanecen por encima de los valores normales, una condición que aporta energía a los sistemas que logran formarse y que favorece la intensificación acelerada, precisamente el fenómeno que motivó el simulacro de FPL.

La previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) aún está pendiente. La temporada del Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre.

Infraestructura crítica en sur de Florida

FPL, subsidiaria de NextEra Energy, opera una de las redes eléctricas más extensas del país y atiende a la mayoría de los condados del sur del estado, incluidos Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

La compañía ha invertido durante la última década en el soterramiento de líneas, el reforzamiento de postes y la modernización de subestaciones como parte de un programa de endurecimiento de su infraestructura frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El ejercicio del jueves se inscribe en esa estrategia, que combina obras físicas con herramientas digitales para acortar los tiempos de restablecimiento del servicio.

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