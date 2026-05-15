Trump anuncia "acuerdos comerciales fantásticos" con China

El presidente Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One de regreso a Estados Unidos.

El presidente de Donald Trump afirma haber alcanzado "acuerdos comerciales fantásticos" y resuelto "muchos problemas" en su cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, pero se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas.

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El presidente Trump afirmó que Xi ha accedido a ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses.

Trump describió a Xi como un "gran líder" y "amigo" y Xi Jinping fue más moderado en sus declaraciones, pero muy amable y proactivo en los actividades con el presidente estadounidense.

El viernes, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que de la visita han surgido "muchas cosas buenas".

"Cerramos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", celebró Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín.

"Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido hacer", añadió el líder republicano.

Por su parte, Xi aseguró que fue una "visita histórica" y que ambas partes establecieron "una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva".

El Estrecho de Ormuz

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que Xi aceptó varios puntos de la lista de objetivos de Estados Unidos.

Sobre la guerra en Irán, el presidente estadounidense dijo que Xi le aseguró que China no ayudará militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

"Dijo que no suministraría material militar", declaró el Presidente.

"Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar", dijo Xi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó un comunicado en el que pide "un alto el fuego integral y duradero" en el Medio Oriente y que se reabran las rutas marítimas "lo antes posible".

Más tarde, en una rueda de prensa, un portavoz de este ministerio no contestó a la pregunta de si China colaboraría en este tema.

En la entrevista con Fox, Trump afirmó que Xi se comprometió a comprar "200 grandes" aviones Boeing.

De camino a Estados Unidos en el Air Force One, agregó que el acuerdo incluía "una promesa de 750 aviones, lo que supondrá, con diferencia, el mayor pedido de la historia, si hacen un buen trabajo con los 200".

China quiere comprar petróleo estadounidense

Además, según Trump, Pekín "quiere comprar" petróleo estadounidense y ha expresado interés en la soja.

China, principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de petróleo estadounidense antes de que Trump impusiera aranceles el año pasado.

Pekín había reducido drásticamente las compras de soja estadounidense y recurre a la brasileña.

No se hicieron anuncios sobre los chips de Nvidia para inteligencia artificial, a pesar de que el director ejecutivo Jensen Huang formaba parte de los empresarios de la delegación comercial de Trump.

Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido adquirir los chips punteros de Nvidia, en virtud de las normas de exportación estadounidenses, destinadas a proteger la seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a la CNBC que se ha debatido la posibilidad de establecer "barreras de seguridad" para el uso de la IA, y añadió que las "dos superpotencias van a dialogar en materia de IA".

Política sobre Taiwán "no ha cambiado" -

Según los medios estatales chinos, el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo del tema Taiwán podría empujar a un "conflicto".

El viernes, a bordo del Air Force One, Trump declaró a los periodistas que él y Xi hablaron "mucho sobre Taiwán".

"Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia", afirmó. "No hice ningún comentario al respecto, me limité a escucharle", añadió.

El jueves, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que "la política estadounidense sobre el tema de Taiwán no ha cambiado".

Xi y Trump almorzaron juntos el viernes antes de que este último partiera hacia el aeropuerto.

Cuando se disponía a subir al Air Force One levantó el puño en el aire dos veces.

FUENTE: Con información de AFP.