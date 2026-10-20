martes 20  de  octubre 2026
DESESPERACIÓN

La Habana intenta banalizar orden de arresto dictada desde Florida contra Raúl Castro

La orden de aprehensión se enmarca en una causa estatal impulsada en EEUU que busca hacer justicia por las víctimas del ataque perpetrado en aguas internacionales por cazas MiGs de la fuerza aérea del régimen

Foto del 5 de junio de 2026 muestra al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (a la derecha) abrazando al exgobernante de Cuba, Raúl Castro, durante una ceremonia de conmemoración del 95 cumpleaños del exlíder y del aniversario del Ministerio del Interior de Cuba, en el Teatro Carlos Marx en La Habana.

Foto del 5 de junio de 2026 muestra al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (a la derecha) abrazando al exgobernante de Cuba, Raúl Castro, durante una ceremonia de conmemoración del 95 cumpleaños del exlíder y del aniversario del Ministerio del Interior de Cuba, en el Teatro Carlos Marx en La Habana.

AFP
Por Alejandro Sardi

LA HABANA.- La cúpula de la dictadura cubana reaccionó con visible irritación tras la emisión de una orden de arresto en el estado de Florida contra el dictador Raúl Castro, calificando el mandato judicial como una "maniobra estéril" y un "patético circo" sin validez jurídica ni práctica.

Castro, de 95 años, enfrenta acusaciones formales de conspiración para cometer asesinato por su responsabilidad directa en el derribo de dos avionetas civiles de la organización de balseros Hermanos al Rescate en 1996, masacre en la que perecieron cuatro personas, reseña el portal Diario de Cuba.

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Por su parte, el dictador Miguel Díaz-Canel salió al paso en redes sociales para desestimar la decisión adoptada por una jueza del condado de Miami-Dade a instancias de la fiscalía estatal, alegando que la medida carece de viabilidad ejecutiva. No obstante, el fallo judicial representa un contundente golpe simbólico y político contra la impunidad histórica de la tiranía castrista, dejando al descubierto los crímenes de Estado perpetrados bajo las órdenes explícitas del mando militar en La Habana.

La orden de aprehensión se enmarca en una causa estatal impulsada en EEUU que busca hacer justicia por las víctimas del ataque perpetrado en aguas internacionales por cazas MiGs de la fuerza aérea del régimen.

Fiscales y autoridades judiciales estadounidenses enfatizaron que el dictador Castro, imputado además por el fuero federal por delitos de homicidio y conspiración, no podrá eludir la responsabilidad penal ni beneficiarse de eventuales amnistías o inmunidades diplomáticas frente a los tribunales estatales.

Mientras la dictadura intenta descalificar el proceso acusando intenciones electorales en Washington y Miami, el cerrojo judicial sobre la cúpula castrista se consolida en medio de un severo aislamiento internacional y el colapso socioeconómico del modelo totalitario en la isla.

Para las familias de los pilotos asesinados y la comunidad del exilio, la medida cautelar reafirma la validez de las acciones legales contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba.

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