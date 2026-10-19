lunes 19  de  octubre 2026
OPORTUNIDAD

EEUU abre programa de prácticas profesionales para emprendedores cubanos

Las postulaciones para la edición 2027 permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de noviembre a través del portal oficial de YLAI. La iniciativa, implementada desde 2015, ha impulsado a más de 1,750 líderes de la región

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

WASHINGTON.- La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció la apertura del proceso de selección para el programa Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés), una beca de formación empresarial financiada por el Departamento de Estado que permitirá a jóvenes emprendedores cubanos independientes realizar estancias y prácticas profesionales en territorio estadounidense durante el ciclo 2027.

La convocatoria está dirigida a fundadores y líderes de negocios de entre 25 y 35 años que residan tanto en Cuba como en otros países del continente americano. Entre los requisitos exigidos se encuentra contar con un mínimo de dos años de experiencia comprobable en la gestión de un emprendimiento con fines de lucro y poseer un nivel fluido del idioma inglés. Los postulantes seleccionados integrarán una cohorte regional de aproximadamente 250 participantes de América Latina, el Caribe y Canadá.

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El programa, gestionado por la organización sin fines de lucro IREX, contempla una fase de preparación virtual seguida de una residencia presencial de cuatro semanas en Estados Unidos. Durante dicho período, los becarios colaborarán directamente con empresas de sus respectivos sectores productivos, diseñarán planes de escalabilidad para sus proyectos y concluirán su experiencia académica y laboral en un foro ejecutivo en Washington D.C. La beca incluye la cobertura integral de traslados, alojamiento, viáticos de manutención, seguro médico limitado y el trámite de la visa J-1.

Las postulaciones para la edición 2027 permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de noviembre a través del portal oficial de YLAI. La iniciativa, implementada desde 2015, ha impulsado a más de 1,750 líderes de la región, consolidándose como una plataforma estratégica de intercambio comercial y fortalecimiento del sector privado independiente en la isla.

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