viernes 23  de  octubre 2026
POLÍTICA

Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla

La Casa Blanca ha elevado la presión sobre La Habana, con sanciones sobre empresas que Washington vincula al régimen de la isla o sobre el propio dictador, Miguel Díaz-Canel y sus allegados,

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

AFP
Por Alejandro Sardi

WASHINGTON.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a aquellos que quieran impulsar el cambio a la democracia en Cuba a embarcarse en "una colaboración discreta con la CIA".

El mensaje fue publicado en X por Rubio, de origen cubano, poco después de que el presidente, Donald Trump, asegurara que, una vez concluida la guerra contra Irán, la Armada estadounidense navegará hasta la isla y que será el propio secretario de Estado el que, por último, solvente la situación en Cuba.

Lee además
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 5 de octubre de 2026 para convocar elecciones anticipadas. (AFP)
ESPAÑA

Ley de Nietos: contrato firmado con Cuba afecta protección de datos de solicitantes de nacionalidad
El Museo de la Brigada 2506 acogió la presentación del documento suscrito por más de 130 expresos políticos cubanos.
Política

Expresos políticos exigen liberar a los disidentes y fijan condiciones para una transición democrática en Cuba

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán; esos hermosos barcos pasarán por Cuba; haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó el mandatario estadounidense.

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

"Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", señaló.

"Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", reza el breve mensaje de Rubio en X.

Rubio, el arquitecto del engranaje

La Casa Blanca ha elevado la presión sobre La Habana, con sanciones sobre empresas que Washington vincula al régimen de la isla o sobre el propio gobernante designado del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus allegados, además de activar un cerco para impedir que Cuba importe combustible tras la captura del depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, el principal benefactor de Cuba en materia energética.

Se considera a Rubio, hijo de cubanos, como uno de los principales arquitectos de todo este engranaje.

Trump dijo hoy durante un mitin en Florida, de donde es oriundo Rubio y se concentra la mayor comunidad cubano-estadounidense del país, que, tras enviar a la Armada a Cuba, los representantes del Gobierno de la isla "levantarán las manos" y que luego enviará ahí "a Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

El mandatario sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos puede "simplemente poner" a Rubio en Cuba y que "él lo resolverá".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Cuba dispara sus importaciones desde EEUU a niveles récord pese a las sanciones de Washington

Chavismo y un sector opositor inician tercer ciclo de diálogo centrado en garantías políticas y civiles

Marco Rubio pide coordinación a Bukele en la ONU y reclama reformas para los cubanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Policía investiga las causas del hecho.
ATAQUE

Colombia: estalla carro bomba y deja a cuatro mujeres heridas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

La cantante española Rosalía posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina este jueves en el James L. Kinght Center en Miami, Florida 
PREMIOS

Latin Billboard 2026: conoce la lista completa de ganadores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero envuelto en varios casos judiciales. 
CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Rodríguez Zapatero no convence y la fiscalía ordena invertigarlo por malversación por joyas ocultas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
OPERACIÓN RESCATE

El Salvador despliega tropas en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos

Te puede interesar

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
POLÍTICA

Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla

Por Alejandro Sardi
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
DUELO DE TITANES

Tensión en Miami-Dade: alcaldesa exige respuestas a la sheriff por la seguridad de los funcionarios

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Tribunal sobre migrantes indocumentados detenidos: "No tienen derecho a audiencia para fijar fianza"

El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán

Imagen referencial.
Policía bajo investigación

Agente encuentra a un hombre muerto y ahora lo acusan de quedarse con su casa en Broward