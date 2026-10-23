Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

WASHINGTON .- El secretario de Estado estadounidense , Marco Rubio , instó a aquellos que quieran impulsar el cambio a la democracia en Cuba a embarcarse en "una colaboración discreta con la CIA ".

El mensaje fue publicado en X por Rubio, de origen cubano, poco después de que el presidente, Donald Trump, asegurara que, una vez concluida la guerra contra Irán, la Armada estadounidense navegará hasta la isla y que será el propio secretario de Estado el que, por último, solvente la situación en Cuba.

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"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán; esos hermosos barcos pasarán por Cuba; haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó el mandatario estadounidense.

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

"Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", señaló.

"Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", reza el breve mensaje de Rubio en X.

To those who seek to create positive change in Cuba - now is the time.



The disappointment of failed promises, corruption, and the privileged lives of only a few; seize this opportunity to create the change you desire through a discrete partnership with the CIA. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2026

Rubio, el arquitecto del engranaje

La Casa Blanca ha elevado la presión sobre La Habana, con sanciones sobre empresas que Washington vincula al régimen de la isla o sobre el propio gobernante designado del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus allegados, además de activar un cerco para impedir que Cuba importe combustible tras la captura del depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, el principal benefactor de Cuba en materia energética.

Se considera a Rubio, hijo de cubanos, como uno de los principales arquitectos de todo este engranaje.

Trump dijo hoy durante un mitin en Florida, de donde es oriundo Rubio y se concentra la mayor comunidad cubano-estadounidense del país, que, tras enviar a la Armada a Cuba, los representantes del Gobierno de la isla "levantarán las manos" y que luego enviará ahí "a Marco Rubio a cerrar el acuerdo".

El mandatario sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos puede "simplemente poner" a Rubio en Cuba y que "él lo resolverá".

FUENTE: Con información de EFE