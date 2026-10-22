Expresos políticos exigen liberar a los disidentes y fijan condiciones para una transición democrática en Cuba

La liberación de los encarcelados por motivos políticos y la despenalización del disenso figuran entre las condiciones exigidas antes de cualquier diálogo.

La propuesta contempla una administración provisional con funcionarios de trayectoria aceptable y ciudadanos de la isla y de la diáspora.

Eduardo Zayas Bazán, presidente de la Brigada 2506, rechazó una transición que permita a los familiares de Castro permanecer en el poder.

Ángel de Fana, organizador de la convocatoria, informó que la declaración fue remitida al Departamento de Estado y a congresistas estadounidenses.

Los firmantes reclaman que los cubanos participen en las decisiones y eventuales negociaciones sobre el futuro de su país.

El Museo de la Brigada 2506 acogió la presentación del documento suscrito por más de 130 expresos políticos cubanos.

MIAMI.- Más de 130 expresos políticos cubanos de distintas generaciones suscribieron una declaración que exige liberar a todos los encarcelados por motivos políticos y despenalizar el disenso antes de cualquier negociación sobre el futuro de Cuba.

El documento, titulado “Al pueblo de Cuba y de Estados Unidos” y fechado el 10 de octubre, fue presentado este jueves 22 de octubre en el Museo de la Brigada 2506. Sus promotores aclararon que no representan a una organización en particular, sino que exponen un criterio compartido a partir de sus experiencias de lucha y cautiverio.

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La relación de suscriptores incluye los años en que cada uno fue encarcelado y excarcelado, con trayectorias que abarcan desde 1959 hasta fechas recientes.

Ángel de Fana, organizador de la convocatoria, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el texto ya fue remitido al Departamento de Estado y a congresistas estadounidenses. El propósito es que Washington tenga en cuenta esas demandas al definir su política hacia la isla.

“No hemos tenido respuesta todavía”, precisó. Añadió que continuarán haciendo llegar el mensaje a las autoridades de ese país.

Los firmantes reclaman que los cubanos participen en las decisiones y eventuales negociaciones sobre el futuro de su país. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

De Fana sostuvo que era necesario pronunciarse ante el sufrimiento de la población y la incertidumbre sobre el rumbo nacional. Para él, quienes han padecido prisión por oponerse al régimen tienen el deber de aportar su criterio y continuar trabajando por la libertad de su patria.

Los autores recuerdan que durante su encierro se opusieron a ser utilizados como moneda de cambio para que La Habana obtuviera concesiones internacionales. “No es permisible monetizar su calvario”, advierte la declaración.

Cumplidas las condiciones iniciales, reclaman avanzar con rapidez hacia las bases de una nueva república. Consideran insuficientes las reformas económicas administradas por las mismas instituciones y dirigentes a los que responsabilizan de la crisis. A su juicio, sin libertades políticas y económicas no habrá desarrollo ni prosperidad.

La propuesta contempla una administración transitoria, tecnocrática y mixta, integrada por militares y funcionarios con trayectoria aceptable, junto a ciudadanos de la isla y de la diáspora. Esa fórmula se distingue de “pactar la continuidad del sistema político actual bajo la hegemonía de la élite de poder”, una opción que el escrito rechaza.

Eduardo Zayas Bazán, presidente de la Brigada 2506, subrayó que la reconstrucción necesitará unidad y trabajo colectivo. Al referirse a los límites de esa apertura, expresó: “De ninguna manera nosotros queremos que continúen en el poder los familiares de Castro y aquellos militares que hayan llenado sus manos de sangre explotando al pueblo de Cuba”.

El dirigente pidió, además, la excarcelación de quienes han sido condenados por reclamar pacíficamente cambios y aseguró que no han sido olvidados.

La liberación de los encarcelados por motivos políticos y la despenalización del disenso figuran entre las condiciones exigidas antes de cualquier diálogo. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El historiador y exdiplomático Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, defendió la participación de sus compatriotas en las decisiones sobre su nación. Ese reclamo también figura en el pronunciamiento, que solicita canales para intervenir en eventuales acuerdos sobre una cesión del poder.

Blanco destacó la autoridad moral de quienes sacrificaron décadas de sus vidas por sus convicciones y sufrieron torturas y otras formas de represión. “Todo el mundo tiene que quitarse el sombrero y respetar esa historia”, manifestó.

El analista denunció asimismo el hostigamiento contra quienes salen a protestar en la isla. Según describió, algunos son arrestados en el lugar y otros son buscados al día siguiente, una dinámica que agrava el desaliento de una población sometida a privaciones.

En otro de sus apartados, el llamamiento considera legítimo el respaldo directo de Estados Unidos a la lucha de los cubanos y acoge a los uniformados que decidan ponerse del lado del pueblo. En ese contexto, da la bienvenida a Washington o a cualquier otro país que emprenda acciones decisivas para vencer la maquinaria militar del régimen y poner fin a esa situación.

“No buscamos venganza, sino justicia para las demandas del pueblo”, recalcan los firmantes.