Perú impulsa reforma escolar con cambios disciplinarios y revisión de la carga ideológica en los libros

El Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujmori, rompió relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por las "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

LIMA.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles un "recorte de ideologías" en los libros de texto escolares, como parte de una reforma del sistema educativo que también contempla la exigencia de llevar el cabello corto para los varones y la prohibición de asistir a clases con maquillaje.

Desde Breña, uno de los distritos de la provincia de Lima, la mandataria aseguró que los próximos materiales educativos no incluirán "ningún tipo de ideología" y afirmó que los nuevos contenidos han tenido una buena acogida entre docentes y padres de familia.

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Fujimori hizo estas declaraciones durante la presentación del Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027, acto en el que se refirió al debate generado tras su anuncio, hace apenas dos días, de prohibir que los alumnos acudan a los centros educativos con maquillaje, el cabello teñido o, en el caso de los varones, el pelo largo.

Reforma educativa y disciplina escolar

"He visto que todos estos anuncios y medidas para recuperar el orden en la educación en los colegios han generado mucho debate. Eso es muy saludable. La presentación del reglamento de disciplina permitirá recoger justamente las mejores opiniones", afirmó.

La mandataria peruana insistió en que la discusión sobre las reformas educativas permite identificar "claramente quiénes están a favor de la disciplina versus el desorden".

"Algunos críticos quieren minimizar señalando que todo el esfuerzo solo tiene que ver con el recorte de pelo. Se equivocan. Acá hay una visión muy grande. Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares", reiteró, antes de asegurar que todas estas medidas serán "irreversibles".

Revisión de los contenidos escolares

Por su parte, la viceministra de Educación, Miriam Ponce, indicó que los nuevos textos se centrarán en el desarrollo integral de los estudiantes, mientras que los contenidos que presentan aspectos ideológicos están siendo revisados "para evitar que existan sesgos".

"Lo que buscamos es que los alumnos respondan, realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos de la historia", argumentó.

FUENTE: Con información de Europa Press