lunes 21  de  septiembre 2026
IGLESIA CATÓLICA

El papa León XIV anuncia gira por Uruguay, Argentina y Perú

La visita del Sumo Pontífice contempla una agenda institucional y social que incluye reuniones con mandatarios, líderes comunitarios, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

CIUDAD DEL VATICANO.- El Vaticano difundió este lunes el programa oficial del primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina. El recorrido, de 12 días de duración, comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, continuará en Argentina y culminará el 16 del mismo mes en Perú, combinando encuentros con jefes de Estado, actividades de contenido pastoral y visitas a sectores vulnerables.

La gira contempla una agenda institucional y social que incluye reuniones con mandatarios, líderes comunitarios, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos, además de visitas a recintos penitenciarios, instituciones de atención a personas con discapacidad y centros de acogida para ancianos.

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Cronograma por países y principales actividades

  • Uruguay (6 al 8 de noviembre): El pontífice iniciará la gira en Montevideo, donde sostendrá una reunión con el presidente uruguayo y encabezará una vigilia en el Estadio Centenario. Asimismo, visitará el barrio de Casavalle, la localidad de Paysandú y oficiará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, antes de trasladarse a Buenos Aires.

  • Argentina (8 al 11 de noviembre): León XIV se reunirá con las autoridades nacionales en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad. La agenda incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba y una celebración eucarística frente a la Basílica de Luján.

  • Perú (11 al 16 de noviembre): La etapa final abarca eventos en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Entre las actividades destacan un encuentro con comunidades amazónicas en Ucayali, una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental de Lima y una misa masiva en la Base Aérea Las Palmas antes de su partida de regreso a Roma.

FUENTE: Con información de agencias

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