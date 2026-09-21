El papa León XIV anuncia gira por Uruguay, Argentina y Perú

Uruguay (6 al 8 de noviembre): El pontífice iniciará la gira en Montevideo, donde sostendrá una reunión con el presidente uruguayo y encabezará una vigilia en el Estadio Centenario. Asimismo, visitará el barrio de Casavalle, la localidad de Paysandú y oficiará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, antes de trasladarse a Buenos Aires.

Argentina (8 al 11 de noviembre): León XIV se reunirá con las autoridades nacionales en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad. La agenda incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba y una celebración eucarística frente a la Basílica de Luján.