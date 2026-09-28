lunes 28  de  septiembre 2026
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Fuerzas de Perú se enfrentan con disidentes de las FARC en la frontera con Colombia

El enfrentamiento se produjo en el noreste de Perú, luego de que el grupo fuera localizado mediante labores de inteligencia

Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

EUROPA PRESS
Disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

AFP
Por María Graterol

LIMA.- Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, integrado por disidentes de la antigua guerrilla colombiana de las FARC, en una zona fronteriza con Colombia, informó el Gobierno peruano.

El enfrentamiento se produjo en un pequeño centro poblado de la región de Putumayo, en el noreste de Perú, tras ser localizado el grupo mediante labores de inteligencia.

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Las autoridades no precisaron la fecha del enfrentamiento, que "obligó a los criminales a huir", según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tres de ellos cayeron al río Yaricaya.

"Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos", señalaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad peruanas retomaron el control de la zona, donde encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.

También fueron incautados "equipos ligeros de combate, uniformes tipo Ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas", según el Ministerio de Defensa.

La institución indicó que la operación "Zancudo", ejecutada por las fuerzas combinadas, tenía como objetivo ejercer el control territorial de la zona fronteriza y garantizar la seguridad de la población local.

Disidencias de las FARC operan en la frontera

Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes surgidos tras la disolución de la guerrilla marxista de las FARC, que dejó de existir como organización armada a mediados de la década pasada, después de entregar sus armas al Gobierno colombiano en el marco del acuerdo de paz.

El viernes pasado, el recién asumido Gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, identificado como cabecilla de los Comandos de la Frontera.

Entre el 21 y el 25 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se reunieron en Lima para suscribir acuerdos de seguridad y cooperación fronteriza.

FUENTE: Con información de AFP/REDES SOCIALES

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