Petro protesta ante ausencia de jefes de Estado en la COP16: "Ni Lula me acompañó"

El mandatario izquierdista, quien esperaba recibir a varios de sus homólogos, entre ellos, al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva , se llevó una decepción al no contar con la asistencia ni siquiera de un dignatario.

Durante la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Bogotá, Petro reprobó la ausencia de este evento, uno de los más importantes sobre la biodiversidad.

"Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente es un tema que tenemos que discutir. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante de la historia en biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no. Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno, vamos a ver", protestó el presidente colombiano.

Ningún mandatario asiste a la COP16

A las conferencias de biodiversidad, en los que se aborda la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, no suelen asistir los jefes de Estado.

Sin embargo, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, a mediados de septiembre la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, informó que a la COP16 asistirían los presidentes de Brasil, México, Claudia Sheibaum; Perú, Dina Boluarte; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Xiomara Castro; Ghana, Nana Akufo-Addo; Surinam, Chan Santokhi; Mozambique, Filipe Nyusi; Haití, Fritz Bélizaire, primer ministro de transición, y Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, así como los vicepresidentes de Cuba y Kenia.

No obstantes, hasta el momento ninguno de los dignatarios ha podido asistir al evento, al que, según la Cancillería Colombiana, acudirían cinco máximas autoridades de organismos internacionales y al menos 110 ministros ambientales.

¿Qué pasó con Lula?

En el caso de Lula, su participación se canceló definitivamente este jueves, por "recomendaciones médicas". El fin de semana, el mandatario canceló su viaje a Rusia, para la cumbre de los BRICS, debido a un accidente doméstico "leve" que sufrió.

La noche del sábado 19 de octubre, el mandatario brasileño habría tenido una caída en el baño, golpeándose la parte posterior de la cabeza, por lo que tuvo que recibir puntos de sutura.

Aunque los informes médicos señalaban que Lula no corría ningún peligro, su salud sigue siendo vigilada por distintos especialistas médicos de su país hasta que recibe el beneplácito para retomar sus actividades con normalidad.

Por ahora, se espera que la reunión entre Petro y Lula, en la que abordarían problemáticas que comparte, además de la crisis poselectoral de Venezuela, se realice de manera telemática.

FUENTE: Con información de El Tiempo de Colombia / Revista Semana