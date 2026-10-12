Tres jefes de seguridad e inteligencia de Venezuela aparecerían en acusación por tortura contra Maduro

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

MIAMI. - Las nuevas acusaciones de la Fiscalía de EEUU contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de conspiración para el narcoterrorismo y la tortura en Venezuela implicaría al ministro Diosdado Cabello , el general Iván Hernández Dala y al coronel Alexander Granko como los responsables de ejecutar las acciones criminales del régimen.

En el documento de 30 páginas entregado al juez federal de Nueva York el 8 de octubre, se distingue con las designaciones CC1, CC2 y CC3 a personas del régimen de Maduro como co acusados de los delitos y no están identificadas.

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“Pero se intuye”, afirma el influencer David Placer en un video difundido por la red Instagram en que hace seguimiento al expediente en el que se describen casos reportados por víctimas y testigos. Y serían los altos jefes que controlan la seguridad y la inteligencia del país.

Acusación de la Fiscalía

La acusación afirma que CC1 viajaba a pistas clandestinas controladas por el ELN para garantizar el paso de cocaína (a Venezuela), dice Placer.

“Una acusación igual y anterior del Departamento de justicia de 2026 describía ese mismo hecho e identificaba expresamente a Diosdado Cabello”, señala.

Luego hace referencia al CC2 que aparece como un “nombramiento coincidente” en el caso de torturas:

“La acusación habla de un recién nombrado a comienzos de 2014, Iván Hernández Dala que fue designado director de la DGCIM en enero de ese año, exactamente en ese momento, y no hay duda”, afirmó al comentar la sugerencia del general en ese cargo hasta 2024 cuando fue designado director de la estatal telefónica CANTV donde continúa.

“La pista más fuerte del CC3 es que habría dirigido la operación del 15 de enero de 2018 en la que murió “Official-4” que corresponde a Óscar Pérez, y ese perfil operativo encaja con Alexander Granko Arteaga”, aseguró en referencia al coronel de la DGCIM señalado de represión feroz contra opositores.

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FUENTE: Con información de David Placer, red Instagram