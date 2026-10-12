Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

MIAMI. - El fiscal general de EEUU , Todd Blanche, aseguró que la justicia seguirá tras la pista de las personas señaladas de participar en delitos de lavado de dinero y sobornos en Venezuela , luego de confirmar la detención del empresario Álvaro Pulido, exsocio del financista del régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab .

En un mensaje por la red X, indicó que Pulido enfrenta en EEUU dos acusaciones federales interpuestas entre los años 2019 y 2021 por su presunta participación en redes de lavado de dinero y sobornos durante el régimen del depuesto Nicolás Maduro, del cual Saab fue operador financiero.

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“Las fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) “lo arrestaron”, dijo Blanch sin más detalles.

Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime. His alleged actions show a blatant disregard to the Venezuelan people by corrupting government programs intended to provide critical food, medicine, and housing for personal enrichment and exploiting the American financial system to do it. No amount of time or distance will stop @TheJusticeDept from working with our federal law enforcement and international partners to pursue these criminals and bring them to justice in an American courtroom. — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026

Empresario en lavado de dinero

Álvaro Pulido, empresario colombiano cuyo nombre real es Germán Rubio Salas, estuvo vinculado al fraude mil millonario de PDVSA y fue detenido en 2023 junto con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y otras personas por la investigación conocida como PDVSA-Cripto.

También participó en operaciones financieras irregulares de Saab, procesado por un tribunal de Miami por cargos de lavado de dinero tras ser entregado por el régimen de Venezuela tras la captura de Maduro en enero de este 2026.

Pulido se encontraba detenido en la cárcel ubicada en las afueras de Caracas, según informaciones, cuando ocurrió su entrega este domingo a autoridades de EEUU, país donde era requerido con una recompensa de 10 millones de dólares.

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“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, detalló Blanche

Aseguró en el mensaje que la justicia estadounidense continuará tras la pista de personas acusadas de participar en estos esquemas, independientemente del tiempo transcurrido o del lugar donde se encuentren.

Informaciones no confirmadas indicaron este domingo que el arresto de Pulido habría sido facilitado por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, quien controla la seguridad del país,

“Pronto tendremos a Diosdado Cabello también”, afirmó el congresista republicano Carlos A. Giménez en un mensaje por su cuenta de X.

#SOSVenezuela Y pronto tendremos a Diosdado Cabello también.



Todos estos criminales, narcoterroristas han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar. https://t.co/YCJdlzweRF — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 11, 2026

FUENTE: Con información de fscal general Tood Blanche, red X, DLA