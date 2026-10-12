lunes 12  de  octubre 2026
JUSTICIA

Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela

El fiscal general Todd Blanche afirmó que perseguirán a acusados de blanqueo y soborno donde se encuentren, tras confirmar el arresto del exsocio de Álex Saab

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.

AFP
Por Julián Varela

MIAMI.- El fiscal general de EEUU, Todd Blanche, aseguró que la justicia seguirá tras la pista de las personas señaladas de participar en delitos de lavado de dinero y sobornos en Venezuela, luego de confirmar la detención del empresario Álvaro Pulido, exsocio del financista del régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab.

En un mensaje por la red X, indicó que Pulido enfrenta en EEUU dos acusaciones federales interpuestas entre los años 2019 y 2021 por su presunta participación en redes de lavado de dinero y sobornos durante el régimen del depuesto Nicolás Maduro, del cual Saab fue operador financiero.

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“Las fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) “lo arrestaron”, dijo Blanch sin más detalles.

Empresario en lavado de dinero

Álvaro Pulido, empresario colombiano cuyo nombre real es Germán Rubio Salas, estuvo vinculado al fraude mil millonario de PDVSA y fue detenido en 2023 junto con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y otras personas por la investigación conocida como PDVSA-Cripto.

También participó en operaciones financieras irregulares de Saab, procesado por un tribunal de Miami por cargos de lavado de dinero tras ser entregado por el régimen de Venezuela tras la captura de Maduro en enero de este 2026.

Pulido se encontraba detenido en la cárcel ubicada en las afueras de Caracas, según informaciones, cuando ocurrió su entrega este domingo a autoridades de EEUU, país donde era requerido con una recompensa de 10 millones de dólares.

Más arrestos en Venezuela

“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, detalló Blanche

Aseguró en el mensaje que la justicia estadounidense continuará tras la pista de personas acusadas de participar en estos esquemas, independientemente del tiempo transcurrido o del lugar donde se encuentren.

Informaciones no confirmadas indicaron este domingo que el arresto de Pulido habría sido facilitado por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, quien controla la seguridad del país,

“Pronto tendremos a Diosdado Cabello también”, afirmó el congresista republicano Carlos A. Giménez en un mensaje por su cuenta de X.

FUENTE: Con información de fscal general Tood Blanche, red X, DLA

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