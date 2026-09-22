martes 22  de  septiembre 2026
VIAJES

Isla Colón: Donde la naturaleza virgen se encuentra con el lujo y el bienestar

Este destino panameño combina playas del Caribe, exuberante selva, vibrante cultura, vida silvestre, surf, bienestar y lujo

Bocas del Toro, Panamá.

Bocas del Toro, Panamá.

Camilo-Pinaud / Unsplash
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Panamá se está convirtiendo en un destino turístico cada vez más atractivo, y el archipiélago de Bocas del Toro, con Isla Colón a la cabeza, es un lugar donde las playas caribeñas de arena blanca y dorada se encuentran con densas selvas tropicales.

Mientras planificábamos un viaje a este singular lugar, conocimos Isla Colón y La Coralina Island House, un exclusivo resort de lujo situado en la zona más agreste de la costa oriental de la isla.

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Isla Colón combina el colorido carácter caribeño de Bocas Town, en el extremo sur, con playas prácticamente vírgenes y una exuberante selva que se extiende por buena parte de la isla. La Coralina Island House aporta otra dimensión al destino al combinar una sofisticada experiencia de bienestar con el entorno natural de la isla y su cultura vinculada al surf.

Bocas Town es una localidad animada y fácil de recorrer a pie, con calles flanqueadas por históricas construcciones de madera de estilo afrocaribeño, pintadas con vivos colores. La Coralina, en contraste, se encuentra apartada en la costa oriental de la isla, con vistas a Playa Paunch y a poca distancia de Playa Bluff.

El resort destaca por su llamativa arquitectura inspirada en Bali, que incorpora madera de teca tallada a mano, piedra pulida, techos de palma y espacios abiertos diseñados para integrarse con el paisaje circundante. Pasarelas elevadas de madera serpentean entre jardines tropicales donde abundan aves, mariposas y otras especies de la vida silvestre.

En definitiva, Isla Colón conserva el carácter de un clásico enclave caribeño, donde el ritmo de la vida insular continúa estrechamente ligado al mar y la selva. Puede dedicar la mañana a explorar las aguas, pasar la tarde descubriendo la vida silvestre de la isla, tomarse un tiempo para relajarse con tratamientos holísticos y terminar el día disfrutando de frescos mariscos a pocos pasos del mar.

Cómo llegar

Copa Airlines opera vuelos directos desde varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Atlanta, Chicago, Nueva York y Miami, hasta Ciudad de Panamá, donde puede conectar con un vuelo hacia Isla Colón, en Bocas del Toro.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días. Quienes utilicen pasaportes de otros países deben consultar los requisitos de entrada vigentes con las autoridades consulares panameñas correspondientes.

Idioma

El español es el idioma oficial. El inglés se habla ampliamente en hoteles, restaurantes y otros establecimientos que reciben visitantes internacionales.

Moneda

Panamá no emite billetes de su propia moneda. El país utiliza billetes de dólares estadounidenses como papel moneda, lo que resulta especialmente conveniente para los viajeros de Estados Unidos.

Los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito están ampliamente disponibles y son una opción conveniente, aunque se recomienda consultar con el banco correspondiente sobre posibles cargos por transacciones internacionales y conversión de moneda.

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