TriCity, la Riviera de Polonia a orillas del mar Báltico

Entrada a los astilleros de Gdansk, donde se parapetó el sindicato Solidaridad.

Polonia se despliega como un recorrido por ciudades y paisajes, y a lo largo de su costa del Báltico, tres ciudades vecinas, Gdansk, Sopot y Gdynia, se unen para formar TriCty, uno de los destinos más atractivos del país.

Conocidas en conjunto como la TriCity, estas tres localidades se encuentran a pocos minutos unas de otras en tren y mediante otras formas de transporte público, aunque cada una posee su propia identidad.

GASTRONOMÍA Sabor de Polonia: donde la comida cuenta historias de la nación

Aquí encontramos muchos de los elementos que distinguen a Polonia: historia, arquitectura, hospitalidad, entretenimiento, modernidad, gastronomía y playas.

Gdansk

La historica ciudad de Gdansk es uno de los destinos internacionales más importantes de Polonia.

Fue en Westerplatte, una península situada en las afueras de la ciudad, donde el ataque de la Alemania nazi contra Polonia, el 1 de septiembre de 1939, marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Casi cuatro décadas después, los Astilleros de Gdansk fueron la cuna del movimiento Solidaridad, que contribuyó posteriormente al derrumbe del régimen comunista en Polonia y a la transformación de Europa Central y Oriental.

En la actualidad, Gdansk es conocida principalmente por su centro histórico, sus coloridas casas y sus zonas de esparcimiento junto al río Motlawa. Su arquitectura combina edificios góticos de ladrillo, ornamentadas casas de comerciantes y modernos museos dedicados a algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea de Polonia.

La ciudad también es conocida como la Capital Mundial del Ámbar, reflejo de su relación centenaria con esta distintiva gema dorada del Báltico.

Un paseo por la Ruta Real, particularmente por las calles Dluga y Dlugi Targ, permite descubrir algunos de los ejemplos arquitectónicos más reconocibles de la ciudad. El recorrido está flanqueado por coloridas casas de comerciantes, muchas de ellas influenciadas por la arquitectura del norte de Europa, además de lugares emblemáticos como la Fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Principal.

A orillas del río, el paseo marítimo cobra vida con restaurantes, cafés y visitantes. El histórico Zuraw, o Grúa Medieval, recuerda la época en que Gdansk era uno de los principales puertos del mar Báltico.

La Basílica de Santa María es otro de los grandes monumentos de la ciudad. Considerada una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo, esta imponente construcción gótica domina el perfil urbano. Quienes estén dispuestos a subir más de 400 escalones pueden llegar hasta la cima de la torre y disfrutar de vistas panorámicas de Gdansk y sus alrededores.

La calle Mariacka se encuentra entre las vías más pintorescas de la ciudad. Su arquitectura característica, las terrazas de piedra y las tiendas de ámbar reflejan la larga relación de Gdansk con esta gema, comercializada a lo largo de la costa del Báltico durante siglos.

Los históricos Astilleros de Gdansk ofrecen una atmósfera muy diferente. Las estructuras industriales y los vestigios del pasado de la ciudad como centro de construcción naval se encuentran junto al impresionante Centro Europeo de Solidaridad, donde diversas exposiciones documentan la historia del movimiento Solidaridad y su papel en la transición pacífica de Polonia del régimen comunista.

Cerca de allí, la noria AmberSky se eleva unos 60 metros sobre la ciudad y ofrece otra perspectiva de Gdansk y del paseo marítimo del río Motlawa.

Gdynia

Esta es la más joven de las tres ciudades de la Triciudad. Gdynia creció rápidamente durante la década de 1920, transformándose de una pequeña aldea pesquera en un moderno puerto y centro urbano del Báltico durante el período de entreguerras de Polonia.

El ambicioso desarrollo de Gdynia se convirtió en un símbolo de la recién independizada Polonia y dio a la ciudad su distintivo carácter modernista.

El Muelle Sur y la plaza Kociuszko forman el corazón del frente marítimo de Gdynia. Desde aquí podemos explorar el patrimonio marítimo de la ciudad, disfrutar de restaurantes y cafés y visitar embarcaciones históricas.

Entre ellas se encuentran el ORP Byskawica, un destructor histórico y uno de los destructores más antiguos que aún se conservan en el mundo, y el Dar Pomorza, un velero de tres mástiles que se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de Gdynia.

La ciudad también cuenta con algunas de las playas más accesibles de la Triciudad y un extenso paseo marítimo.

El Museo de la Emigración, instalado en la antigua Estación Marítima, presenta la historia de la emigración polaca y las experiencias de millones de polacos que abandonaron su país para establecerse en diferentes lugares del mundo.

La arquitectura modernista de Gdynia constituye otro de los elementos que definen la ciudad y refleja su rápido desarrollo entre las dos guerras mundiales.

Sopot

Entre la histórica Gdansk y la marítima Gdynia se encuentra Sopot, el balneario costero más conocido de la Triciudad. Aquí hayamos un refrescante refugio junto al mar donde es posible disfrutar de la naturaleza, lejos del calor sofocante de muchos destinos típicos de verano.

Sopot ha atraído a visitantes, artistas y figuras destacadas desde el siglo XIX, cuando comenzó a desarrollarse como un elegante balneario a orillas del Báltico.

Si Gdansk evoca la historia y Gdynia refleja las ambiciones marítimas y modernistas de Polonia, Sopot está asociada con sus playas, bienestar, entretenimiento y relajado ambiente costero.

La ciudad es compacta y fácil de recorrer a pie, con elegantes villas, hoteles históricos, cafés y restaurantes a lo largo de sus calles.

Su monumento más famoso es el muelle de madera, conocido como Molo, el más largo de Europa, que se adentra en el mar Báltico. La estructura ofrece vistas de la costa y desde hace mucho tiempo constituye uno de los principales atractivos de Sopot.

La música también ocupa un lugar importante en la identidad de la ciudad. El Festival Internacional de la Canción de Sopot se celebra en la Ópera del Bosque, u Opera Lena, desde comienzos de la década de 1960, consolidando a Sopot como uno de los destinos de entretenimiento más conocidos de Polonia.

A lo largo de las décadas, el festival ha presentado artistas de Polonia y de numerosos países, contribuyendo a la reputación de Sopot como centro cultural y musical del Báltico.

Para obtener información adicional sobre la región, consulte el sitio web oficial de turismo de Pomorskie y el de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia.

Gastronomía

La TriCity también ofrece una dinámica escena gastronómica que combina la cocina contemporánea con las tradiciones del norte de Polonia.

La cocina tradicional polaca se basa en ingredientes como carne de cerdo, carne de res, papas, repollo, hongos y hierbas aromáticas. Los alimentos e ingredientes fermentados aportan un toque ácido y distintivo a muchos de sus platos.

Puede saborear clásicos de la gastronomía polaca como los pierogi, empanadillas rellenas que se preparan de numerosas maneras, además de abundantes sopas, platos de carne, preparaciones a base de papa y dulces relacionados con las tradiciones regionales y estacionales.

A lo largo de la costa del Báltico, los mariscos también desempeñan un papel importante, mientras que la histórica relación de Gdansk con el ámbar y el mar se refleja en numerosos aspectos de su identidad cultural.

Explorar restaurantes y cafés de la región constituye otra manera de conocer las tradiciones y las influencias que han dado forma a la TriCity.

Cómo llegar

El Aeropuerto Gdansk Lech Wasa (GDN) conecta la región con Varsovia y numerosos destinos europeos.

Viajeros procedentes de Estados Unidos pueden llegar a Polonia a través de Varsovia, con LOT Polish Airlines y otras compañías que ofrecen conexiones entre el país europeo y varias ciudades importantes de Estados Unidos, entre ellas Miami, Nueva York, Newark, Chicago y Los Ángeles.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias turísticas de hasta 90 días. Los viajeros que utilicen pasaportes de otros países deben verificar los requisitos de entrada vigentes con las autoridades consulares polacas correspondientes.

Para quienes ya se encuentran en Europa o visitan otras partes de Polonia, el tren suele ser una opción conveniente para llegar a la TriCity. Gdansk Glowny, la principal estación ferroviaria de la ciudad, se encuentra cerca del centro histórico.

Cómo desplazarse por la TriCity

Gdansk, Sopot y Gdynia se extienden a lo largo de la costa del Báltico formando un corredor prácticamente lineal, lo que facilita el desplazamiento entre ellas.

Una red integrada de trenes, autobuses y otros medios de transporte público conecta las tres ciudades. El ferrocarril de cercanías SKM resulta especialmente útil para los viajeros que se desplazan entre Gdansk, Sopot y Gdynia.

Las distancias relativamente cortas permiten alojarse en una de las ciudades y visitar las otras dos durante el mismo viaje.

Cuándo visitar

La primavera y el otoño ofrecen una combinación de temperaturas más moderadas y menor cantidad de visitantes, mientras que el verano, de junio a agosto, es la temporada más concurrida de la costa báltica y la más popular para disfrutar de las playas.

El invierno trae temperaturas más bajas y, en ocasiones, nieve, pero estas ciudades del Báltico adquieren un carácter particular durante esta temporada más tranquila.

Idioma

El polaco es el idioma oficial. El inglés se habla ampliamente en hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otros lugares frecuentados por visitantes internacionales.

Dónde alojarse

La TriCity ofrece alojamiento para diferentes presupuestos, desde hoteles de lujo e históricos hasta establecimientos boutique, hostales y apartamentos.

Puede elegir cualquiera de las tres ciudades dependiendo de sus intereses. Gdansk resulta especialmente conveniente para explorar sitios históricos; Sopot es ideal para quienes buscan un ambiente de balneario junto al mar, mientras que Gdynia ofrece un entorno más moderno y marítimo.

Polonia sigue siendo un destino relativamente asequible en comparación con muchos países de Europa occidental, aunque los precios varían según la temporada, la ubicación y el tipo de alojamiento.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, la moneda oficial del país continúa siendo el zloty (PLN), que se divide en 100 groszy.

Las tarjetas de crédito y débito son ampliamente aceptadas, mientras que los cajeros automáticos están disponibles en toda la TriCity. Consulte con sus bancos las posibles tarifas por transacciones internacionales y conversión de moneda antes de viajar.