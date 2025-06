Andrea Meza confronta al jurado de "Miss Universe Latina"

La fricción comenzó cuando la puertorriqueña Génesis, miembro del equipo de Meza, fue una de las elegidas para la nominación.

"‘¿Por? Quiero que me den sus razones con hechos de por qué están nominando a Génesis porque ustedes me imagino que hacen sus apuntes. En base a mi experiencia y a mis apuntes ella lo hice muy bien", expresó Andrea Meza visiblemente sorprendida, exigiendo explicaciones al jurado.

La respuesta

La respuesta de David Salomón no se hizo esperar: "Tienen que respetar nuestra posición de jueces porque si no…". Sin embargo, Meza contraatacó: "Pero te estoy preguntando y no me sabes responder".

La inconformidad de la capitana no terminó ahí. La situación escaló aún más con la última nominación de la noche, lo que provocó una reacción aún más enérgica por parte de Andrea. "¿Qué? ¿Y no van a nominar a Natali que se equivocó? Ella fue la que peor lo hizo. Perdón Natali te respeto pero fue la que peor lo hizo. ¿No la van a nominar?", increpó con molestia.

En esta ocasión, fue Fabián Ríos quien intentó justificar la decisión. "Yo voy a darte mis argumentos Andrea, no debería pero te los voy a dar. La composición de Andrea Aguilar en la palabra solidaridad no da para que sea la solidaridad la protagonista del mensaje que dio Andrea", argumentó el actor colombiano.

Sin embargo, las explicaciones no lograron convencer a la ex Miss Universo, quien con un tono de frustración zanjó la discusión: "¿Sabes qué? Ya, vas a hacer lo que te dé la gana, ya, está bien, no me tienes que explicar nada".

El incidente deja en evidencia la creciente tensión entre las participantes, las capitanes y el jurado, prometiendo más drama en los próximos episodios de Miss Universe Latina.