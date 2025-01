La modelo Andrea Meza se casa con Ryan Proctor en Florida

"Hubo tantos cambios que ya nos moríamos por tener la boda en este momento y compartirlo en familia. Yo quería que se hiciera lo antes posible. Iba a ser hace unos meses, pero bueno... mil cosas", dijo la exmiss Universo a la revista ¡HOLA!.

Meza lució dos vestidos diseñados por el dominicano Luis Domínguez.

El primero fue un vestido de: "columna trompeta de cola media, escote bardot y mangas largas, realizada en fino tejido crepé marroquí de tono marfil, terminado por finos botones forrados a mano y colocados como detalles en puños y espalda. Finalmente, complementado por un liviano velo blusher, terminado en sus bordes por delicado sesgo de seda a juego", reseñó la revista.

La modelo comentó que había sido elaborado de último minuto por el cambio de la temperatura en Florida.

"El segundo ajuar, el cual lució durante la recepción, era de estilo helénico de escote anudado y apertura frontal en forma de diamante con falda sesgada y fruncida. Drapeado a mano minuciosamente y complementado por una doble cascada trasera con pañoletas asimétricas, realizado en fina gaza de seda corrugada de color blanco tiza", detalló el magazine.

Luna de miel y familia

Ryan comentó a ¡HOLA! que su ahora esposo desea llevarla a Europa durante su luna de miel, pues la modelo no conoce el continente y él sueña con ser su guía turístico.

"Me gustaría sorprenderla pronto y llevarla a conocer los países tan bonitos que hay en Europa. Espero que pronto lo podamos concretar. De igual forma, tenemos pensado ir a algún destino cercano dentro de poco".

Sin embargo, la modelo se encuentra ultimando los trámites de su residencia, por lo que aún no hay fecha para el viaje. "Ryan me dice: 'Creo que como nunca has ido, sería lindo poder ir juntos y enseñarte los lugares que conozco'. Así que ese es nuestro plan número uno, aunque también hemos hablado de ir a Hawái o algo por el estilo".

Sobre la familia, los famosos aún no tienen apuros en hacer crecer su familia. Lo que sí es seguro es que ambos están seguros de que si tienen hijos sean varios pues desean una familia numerosa.

"Los dos estamos en la misma página, como que... bueno, al menos cuando conocí a Ryan, cambié mi 'no' por un 'quizás'. Quizás sí lo veo sucediendo. Él me dice que hay dos opciones: o no tenemos hijos o tenemos más de uno, porque quiere una familia grande y unida", dijo Meza.