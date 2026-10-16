viernes 16  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Aseguran que afección cerebral no permite a Billy Joel conducir ni actuar

Joel se prepara para subastar más de 70 motocicletas de su colección personal, una decisión que atribuye tanto al paso de los años como a la hidrocefalia que afecta su equilibrio

El músico estadounidense Billy Joel actúa en el escenario durante la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024. &nbsp; &nbsp;

El músico estadounidense Billy Joel actúa en el escenario durante la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

 

 

AFP/Valerie Macon

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El cantante Billy Joel no está pasando un buen momento en el terreno de la salud y no puede ni conducir ni actuar debido a la hidrocefalia que le han diagnosticado, una afección que se produce cuando el cerebro produce más líquido del necesario.

"Tengo que someterme a una serie de pruebas", comenta en una entrevista con The Hollywood Reporter". "Ahora mismo no puedo conducir. No tengo permitido conducir".

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Además, el autor de Piano Man (El hombre del piano), de 77 años, señala que sus médicos le han desaconsejado actuar por el momento.

"Lo que me dijo el neurólogo es que, cada vez que doy un concierto, es como si sufriera una conmoción cerebral", explica Joel. Menciona que la combinación de un volumen sonoro extremo, la iluminación, el estrés y la energía del espectáculo es lo que preocupa a los especialistas y precisa que, tras realizar más pruebas, se podrá determinar si es posible su regreso a los escenarios.

Subasta

Joel hizo estas declaraciones mientras se prepara para subastar más de 70 motocicletas de su colección personal, una decisión que atribuye tanto al paso de los años como a la hidrocefalia, una afección que ha afectado también a su equilibrio.

La firma Gooding & Company (en asociación con Christie’s) ofrecerá la colección sin precio mínimo en su subasta Rétromobile New York, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre.

El cantante neoyorquino relata que llegó a tener más de cien motocicletas y, "la verdad, solo puedes conducir una a la vez. Ya he entrado en la setentena y me he dado cuenta de que no puedo conducir tanto como antes. No quiero acabar como un insecto estrellado contra un parabrisas. Así que decidí poner muchas de ellas en subasta".

FUENTE: Con información de EFE

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