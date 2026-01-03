Billy Joel sorprende a fanáticos en concierto de una banda de covers

El músico estadounidense Billy Joel actúa en el escenario durante la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

MIAMI.- Billy Joel subió al escenario por primera vez desde que compartió su diagnóstico de una enfermedad cerebral. El cantante sorprendió a sus seguidores, quienes se congregaron en un anfiteatro en Wellington, Florida, para disfrutar de una banda que hace versiones de su música.

Fue el 2 de enero cuando el propio Piano Man saldría al escenario, según el periódico local The Palm Beach Post .

En videos compartidos en redes sociales se observa al músico con un chaleco de invierno y un sombrero negro. Caminando con un bastón, se sienta al piano mientras el público corea su nombre.

"No tenía pensado trabajar esta noche", bromeó antes de lanzarse a cantar We Didn't Start the Fire, seguido de Big Shot, pieza que la banda de covers Turnstiles interpretó con él.

El músico estuvo acompañado en el escenario por sus dos hijas más pequeñas, Della, de 10 años, y Remy, de 8. Las niñas aplaudieron y bailaron mientras su padre tocaba.

Enfermedad

En mayo, el ganador del Grammy reveló en una publicación en Instagram que estaba recibiendo tratamiento para hidrocefalia de presión normal (NPH). En el comunicado señaló que sus recientes conciertos habían agravado su estado de salud, causándole problemas de audición, visión y equilibrio.

Joel también informó que los médicos le habían aconsejado que se abstuviera de actuar durante el tratamiento y que estaba recibiendo fisioterapia específica.

La situación lo llevó a cancelar sus actuaciones para centrarse en su salud.

"Sé que mucha gente está preocupada por mí y mi salud, pero estoy bien. Lo que tengo es algo que muy poca gente sabe, incluyéndome a mí, por mucho que intenten investigarlo. Estoy haciendo todo lo posible por superarlo y recuperarme", dijo entonces.