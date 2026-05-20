miércoles 20  de  mayo 2026
POLÉMICA

Billy Joel asegura que película biográfica no cuenta con su consentimiento

La reacción del artista llega luego de que la revista Variety informara que el largometraje comenzará a filmarse en otoño y lleva por nombre Billy and Me

El músico estadounidense Billy Joel actúa en el escenario durante la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024. &nbsp; &nbsp;

El músico estadounidense Billy Joel actúa en el escenario durante la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

 

 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras darse a conocer que se prepara una película biográfica sobre Billy Joel, el músico de 77 años ha expuesto que no está de acuerdo con el proyecto y aseveró que el mismo no cuenta con su apoyo ni tendrá el derecho para hacer uso de sus canciones.

La reacción del artista llega luego de que la revista Variety informara que el largometraje comenzará a filmarse en otoño y lleva por nombre Billy and Me. La cinta estará dirigida por John Ottman y fue escrita por el guionista Adam Ripp.

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Comunicado

Ante esto, un representante de Joel compartió un comunicado con la revista People en el que rechazaban el proyecto.

“Desde 2021, las partes involucradas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos de la vida de Billy Joel y no podrán obtener los derechos musicales necesarios para este proyecto. El ganador del Grammy no ha autorizado ni apoyado este proyecto de ninguna manera, y cualquier intento de seguir adelante sin su consentimiento sería un error tanto legal como profesional", señala la misiva.

Según Variety, Billy and Me se narra desde la perspectiva de Irwin Mazur, mánager que supervisó la carrera de Joel en el período previo a su gran éxito de 1973, Piano Man. Aparentemente, Ottman y Ripp poseen los derechos exclusivos de la vida de Mazur y del baterista Jon Small, quien también participa en la producción.

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