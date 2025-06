El Universo John Wick da un Salto con Ana de Armas en 'Ballerina'

Ambientada durante los eventos de John Wick: Chapter 3 — Parabellum, Ballerina sigue a Macarro, una bailarina convertida en letal asesina.

En entrevista para EFE, De Armas destacó el potencial de su personaje para expandir la franquicia con una voz femenina y una perspectiva única sobre el universo de John Wick.

La actriz explicó que a pesar de su aparente egoísmo inicial, Eve Macarro es un personaje con mucho corazón que busca marcar una diferencia, presentándola como una verdadera heroína.

Detalló que para el papel se sometió a meses de intenso entrenamiento físico, aprendiendo a manejar una gran variedad de armas. Describió a su personaje como una joven determinada, muy fuerte y espabilada, impulsada por el trauma de haber presenciado el asesinato de sus padres.

También aseguró que disfrutó el proceso de preparación, que incluyó complejas escenas de acción, como una secuencia con granadas que requirió una semana de rodaje para lograr la sensación de continuidad sin cortes. Otro desafío fue el manejo del fuego, un elemento peligroso y difícil de controlar en el set.

Embed - From the World of John Wick: Ballerina (2025) Official Trailer - Ana de Armas