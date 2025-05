Hijos de Shakira debutan en la música con el sencillo "The One"

MIAMI.- Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué , han debutado formalmente en la música con el tema The One, sencillo que forma parte del álbum colaborativo de Let It Beat! Music Academy , institución donde los niños desarrollan su talento desde que se mudaron junto a su madre a Miami.

The One es una de las 12 canciones que incluye el disco, el cual explora los géneros pop, rock y balada, tanto en inglés como en español.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Let It Beat! Music Academy (@letitbeatacademy)

El álbum no es un lanzamiento comercial. Surge del proyecto Next Generation of Artists, una iniciativa de la Fundación Let It Beat que está respaldada por Sony Music Latin, la cual tiene como objetivo promover el talento entre jóvenes desde los 10 a 20 años.

La primera presentación en vivo de la pieza se llevó a cabo durante la gala de la fundación en Miami.

En el video promocional que se viralizó en redes sociales, se percibe a Sasha, de 10 años, como vocalista de The One; mientras que Milan, de 12, destaca en los coros y la batería.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chicas Guapas TV (@chicasguapastv)

Talento

Internautas y seguidores de la barranquillera han celebrado el lanzamiento, resaltando cómo los niños heredaron el talento de su madre.

No es la primera vez que el mundo disfruta de las aptitudes artísticas de los jóvenes. Los pequeños participaron en Acróstico, tema que Shakira dedicó a sus hijos tras su separación del exfutbolista catalán.

Además, en redes sociales se habían filtrados videos de algunas presentaciones que Milan y Sasha protagonizaron en la academia.

Embed

Por su parte, en diversas entrevistas la colombiana ha hablado sobre cómo los niños han sentido interés por la música en los últimos años.

"Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz", escribió en redes meses atrás.

A propósito del Día de las Madres, Shakira compartió en Instagram un video en el que los tres interpretan la canción de John Legend, All of Me.