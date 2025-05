Dua Lipa sorprende al interpretar en español "Héroe", de Enrique Iglesias

Se cree que ha sido este sentimiento el que motivó que la cantante abriera su gira en dicho país. New Rules, One Kiss, Don’t Start, Levitating, Dance The Night, Houdini, Training Season, fueron algunos de los éxitos que la artista introdujo en el repertorio que preparó para el concierto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa)

"Ni que decir tiene que Dua Lipa conquistó a sus fans también con su interpretación vocal y sus coreografías. Pero es que también bajó del escenario y se acercó a las primeras filas en varias ocasiones para hacerse selfies con seguidores y firmar algún que otro disco. Incluso, llegó a tomar el teléfono móvil de un fan para grabar un vídeo. A cambio, recibió varios regalos, como una Barbie que le entregaron desde las primeras filas. Sin duda, un concierto para el recuerdo, tanto para ella como para sus seguidores madrileños", reseñó la revista ¡HOLA!.

Interpretación de Héroe

Pero lo que ninguno de los fanáticos que asistió la noche del domingo al Movistar Arena esperó fue que la estrella pop les interpretara uno de los temas más icónicos de la cultura pop y de un exponente español: Héroe de Enrique Iglesias.

La decisión de Dua Lipa pone en evidencia el amor que tiene hacia España y su compromiso por conquistar a la audiencia de habla hispana, puesto que Iglesias tiene una versión del tema, lanzado en 2001, en inglés.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS40 (@los40spain)

Además, ¡HOLA! también informó que la estrella se dirigió en múltiples momentos a sus seguidores en español.

"Podemos decir que la estrella del pop aprobó, y con buena nota, su examen práctico de castellano".