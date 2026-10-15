jueves 15  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Hilary Swank espera su tercer hijo a los 52 años

La noticia llega tres años después de que Swank y su esposo dieran la bienvenida a sus mellizos, una niña y un niño

Hillary Swank en el almuerzo anual de primavera de The Colleague y al desfile de moda de Oscar de la Renta en el Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, el 8 de mayo de 2025 en Beverly Hills, California.&nbsp;

Hillary Swank en el almuerzo anual de primavera de The Colleague y al desfile de moda de Oscar de la Renta en el Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, el 8 de mayo de 2025 en Beverly Hills, California. 

AFP/Vía Robin L Marshall/Getty Images

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, está embarazada de su tercer hijo, según ha comunicado ella misma colgando un video en su perfil de Instagram.

"Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", escribió la protagonista de Million Dollar baby en el video que acompaña al anuncio.

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En las imágenes publicadas por la artista, que está ampliando su familia junto a su esposo, Philip Schneider, aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada.

Familia

La noticia llega tres años después de que Swank y Schneider dieran la bienvenida a sus mellizos, una niña y un niño. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2018.

Swank ha ganado dos premios Óscar a la mejor actriz por sus interpretaciones en Boys Don’t Cry (Los muchachos no lloran) (1999) y Million Dollar Baby (2004) y, a partir de noviembre, se estrenará su trabajo en la cuarta y última temporada de la serie Yellowjackets.

FUENTE: Con información de EFE

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