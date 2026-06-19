viernes 19  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Anne Hathaway revela que espera su tercer hijo

La actriz no ha profundizado sobre los detalles del embarazo, como el tiempo de gestación ni el género del bebé

Anne Hathaway en la alfombra roja de los Óscar 2026.

Anne Hathaway en la alfombra roja de los Óscar 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Anne Hathaway sorprendió a todos con una noticia inesperada: la actriz y cantante reveló que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo con su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

La revelación la hizo a través de un post en redes sociales, donde compartió un tierno video de ella caminando con una falda larga y una blusa blanca y sus brazos cruzados. De repente, se voltea y quita las manos de su abdomen para mostrar ante la cámara su baby bump con una gran sonrisa.

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La publicación fue acompañada con el mensaje: "x Baby I’m yours x” (x Bebé, soy tuya x)".

La actriz no ha profundizado sobre los detalles del embarazo, como el tiempo de gestación ni el género del bebé, por lo que se espera que lleve su estado en la intimidad de la familia y amigos.

Reacciones

El audiovisual ya cuenta con más de dos millones de likes y un sinfín de comentarios tantos de seguidores como de personalidades de la industria del entretenimiento y la moda.

La diseñadora Donatella Versace escribió: “¡¡RADIANTE!! Felicitaciones, mi preciosa, preciosa Anne. Te envío todo el amor del mundo”; mientra que la actriz Lily Collins comentó: “¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades a todos! ¡Qué feliz estoy!”.

El embarazo de la actriz llega tras meses de intenso trabajo, pues en los primero meses del año Anne estuvo concentrada en la promoción del estreno de la segunda parte de El diablo viste de Prada.

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