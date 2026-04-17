Natalie Portman anunucia que está embarazada por tercera vez

Natalie Portman asiste al estreno de "The Gallerist" durante el Festival de Cine de Sundance de 2026 en el Teatro Eccles Center el 24 de enero de 2026 en Park City, Utah.

MIAMI.- Natalie Portman será madre de nuevo. La actriz ganadora del Óscar por The Black Swan está embarazada y espera su tercer hijo, el primero con su pareja Tanguy Destable, según anunció en exclusiva con la revista Harper's Bazaar. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

En marzo de 2025, la revista People confirmó el romance de Portman con Destable después de que el medio francés Voici lo vinculara sentimentalmente. La noticia llegó un año después de finalizar su divorcio del director y coreógrafo Benjamin Millepied.

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Familia

El nuevo miembro de la familia se unirá a los dos hijos de la actriz, Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su relación con su exmarido.

Si bien Portman ha comentado que se las arregla para mantener a Aleph y Amalia alejados de los focos, los niños son muy conscientes de la exitosa carrera de su madre. Incluso la animaron a interpretar a Thor en Thor: Love and Thunder.

Durante una entrevista con la actriz Jenna Ortega para la revista Interview el miércoles, la estrella de Black Swan dijo que son su "fuente de entusiasmo", ya que tiene un asiento de primera fila para su desarrollo.