Honran la trayectoria cinematográfica del director Francis Ford Coppola

"Temerario", lo calificó Spielberg, quien agregó que El Padrino, la más famosa producción de Coppola, era: "la mejor película estadounidense jamás hecha".

"Tomaste lo que había y redefiniste el canon del cine estadounidense", dijo.

Lucas lo elogió por enseñarle "a no tener miedo a saltar de los precipicios" y por combatir al sistema. "Escribimos las reglas y tú sostenías el lápiz", comentó.

Agradecimiento

Al subir al podio del teatro Dolby en Hollywood, frente a sus familiares y muchos de los actores cuyas carreras lanzó o ayudó a despegar, Coppola dijo sentir como si regresase a su antiguo vecindario.

"Tantos amigos y vecinos que me sonríen de vuelta", dijo el director. "Todos envejecieron pero de alguna forma son los mismos".

"Aquí ahora comprendo que ese lugar que me crió, mi hogar, no era un lugar sino ustedes (...) todas esas hermosas caras que me reciben de vuelta porque yo soy y siempre seré nada más que uno de ustedes".

Coppola, quien cuenta entre sus anécdotas haber lanzado sus cinco Óscar por la ventana en un arrebato cuando intentaba realizar Apocalipsis Now, escuchó emocionales homenajes de Robert De Niro, Al Pacino, Diane Lane, Harrison Ford y Ralph Macchio, entre otros, quienes agradecieron al cineasta por atreverse y apostar por ellos.

"Le diste una oportunidad a un montón de don nadies que podrían ser alguien", dijo Macchio, quien protagonizó Los rebeldes, junto a unos entonces iniciantes Patrick Swayze, Tom Cruise, Matt Dillon, Emilio Estévez y Diane Lane.

"Cuando el estudio quería estrellas, tu peleaste por actores", dijo Dustin Hoffman, quien bromeó diciéndole al director que a pesar de haber lanzado tantas carreras de actores jóvenes, sólo lo reclutó para una cinta (Megalópolis) cuando Hoffman tenía 86 años.

"La espera valió la pena", prosiguió.

El independiente Instituto Estadounidense del Cine (AFI, por sus siglas en inglés) honró en ediciones anteriores a figuras de la talla de Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Jack Nicholson y Al Pacino, entre otros.

Pacino se unió a De Niro el sábado para saludar a Coppola, quien los dirigió en la segunda entrega de El Padrino.

Coppola, que enfrentó mil batallas para realizar la cinta, comentó antes de la ceremonia con AFP que no existe arte sin aventurarse.

"Creo que hacer arte sin arriesgarse es como hacer bebés sin tener sexo", dijo. "Es posible, pero no es la mejor manera de hacerlo".

FUENTE: AFP