Inter Miami se desploma sin Lionel Messi: pierde el invicto y preocupa antes del duelo clave en Concacaf

A pesar del descanso otorgado a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, Inter Miami no logró mantener su nivel competitivo. El club ha ganado solo 2 de sus últimos 7 partidos en todas las competiciones (2 victorias, 2 empates y 3 derrotas), lo que contrasta con la sólida racha previa de 9 partidos invictos (8 victorias y 1 empate), incluso sin Messi en cancha.

En ese exitoso tramo, Miami había anotado 19 goles y recibido solo 6. Ahora, en los últimos partidos, el balance es negativo: 8 goles a favor y 9 en contra.

"Soy el responsable, me equivoqué en la lectura del partido. No es fácil, hicimos durante 60-65 minutos un partido muy bueno, donde nos pusimos por detrás en el marcador y después pudimos remontarlo, que no es fácil", declaró Mascherano.

messisuarezinterm.jpg El delantero argentino #10 del Inter de Miami, Lionel Messi, y el delantero uruguayo #09 del Inter de Miami, Luis Suárez, llegan para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF entre el Inter Miami CF y el Sporting Kansas City en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 25 de febrero de 2025. AFP / Chris Arjoon

La “Messidependencia” y las críticas al esquema de juego del Inter Miami

Giovanni Savarese, exentrenador de Portland Timbers y analista de Apple TV, fue claro:

“El equipo busca demasiado a Messi, todo tiene que pasar por él y eso empieza a complicar la situación”.

Messi sigue siendo el líder indiscutible del esquema de Mascherano, pero la insistencia del equipo en canalizar todo su juego a través del astro argentino podría estar limitando la efectividad ofensiva del resto del plantel.

Inter Miami cae en la tabla pero sigue con opciones

Con la derrota, el equipo rosa cayó a la quinta posición de la Conferencia Este, con 18 puntos. Sin embargo, aún tiene un partido menos que varios de sus rivales directos y podría escalar posiciones si reacciona a tiempo.

Lo que viene: dos partidos cruciales

Inter Miami tendrá dos desafíos fundamentales en los próximos días:

Miércoles 30 de abril : Semifinal de vuelta por la Concacaf Champions Cup ante Vancouver Whitecaps.

Sábado 3 de mayo: Enfrenta a New York Red Bulls por la MLS, con la necesidad urgente de sumar.

El margen de error se reduce y Mascherano está obligado a reaccionar rápidamente. El descanso de las figuras ya pasó; ahora, Inter necesita que Messi, Suárez, Alba y compañía regresen con fuerza para cambiar la dinámica.