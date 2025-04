Justin Bieber dedica conmovedor mensaje a su abuelo fallecido

"Papá, siempre me quedé con todo tu dinero, ¡jajaja! Recuerdo que me dijiste que la abuela te daba una asignación de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar dinero en bocadillos y dulces en el partido de hockey los viernes por la noche", escribió.

Según TMZ, portal que obtuvo el obituario publicado por la funeraria WG Young de Stratford (Ontario), el hombre falleció el 24 de abril.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber)

Sin embargo, parte del mensaje que Bieber dedicó a Dale ha llamado la atención de sus seguidores: "Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo".

Aunque algunos se han sentido alarmados, otros lo han percibido como una expresión de añoranza.

Posteriormente, agregó: "Te echaré de menos. Me dolerá. Y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado".

Vínculo

En diversas oportunidades, Justin dejó ver el gran vínculo que compartía con su abuelo, una figura importante en su vida.

"Bruce Dale no solo estuvo presente en los momentos clave de su infancia, sino que también participó en documentales como Never Say Never y Justin Bieber: Seasons, mostrando su apoyo incondicional al joven artista. Sin duda, esta dura pérdida marca un antes y un después en la vida del cantante canadiense, quien ahora enfrenta un proceso de duelo en medio de la atención mediática", reseñó la revista ¡HOLA!.

El fallecimiento de Dale coincide con un momento en el que el cantante parece estar atravesando situaciones personales desgastantes. Tanto en redes sociales como en público, Bieber ha sido visto manteniendo un comportamiento errático que ha preocupado a sus seguidores.

Asimismo, el esposo de Hailey Bieber ha manifestado su frustración con el acoso de los paparazzi hacia su familia.