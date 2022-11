My Chemical Romance se reencuentra con su público en México

La historia de My Chemical Romance y México es larga, un poco tortuosa y llena de pasión en ambos sentidos.

La banda, fundada en Nueva Jersey en 2001, debutó en escenarios mexicanos con un concierto privado que no tuvo muy buena organización pero que encantó a los fans en 2005. Dos años más tarde regresaron con la gira de su álbum más popular hasta la fecha, The Black Parade, para la legendaria noche del 7 de octubre de 2007, en la que interpretaron parte de su repertorio bajo el seudónimo de The Black Parade Is Dead! en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El concierto quedó registrado en un CD/DVD que tuvo una función de estreno en la Cineteca Nacional mexicana (actualmente puede ser visto en YouTube).

Un año más tarde My Chemical Romance volvió como parte del Coca Cola Zero Fest, en el que compartieron cartel con Smashing Pumpkins y The Mars Volta. Pero desde entonces solo hubo silencio.

En 2013 la banda anunció su separación tras lanzar los álbumes de estudio I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, Three Cheers for Sweet Revenge, The Black Parade y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Y se mantuvieron así hasta que volvieron a dar esperanzas a los fans al anunciar su reunificación en 2019. Corrieron rumores de un posible festival en México en 2020, pero llegó la pandemia. El viernes por fin se reencontraron en el escenario principal del Corona para ofrecer su concierto.

Durante el concierto Way, quien en 2014 se presentó como solista en la capital mexicana, lució una capa roja, una malla metálica y protectores en los antebrazos que le daban una apariencia de caballero medieval. Casi no habló con el público, pero a juzgar por sus gritos y el sudor que llenó su cabellera lo dio todo. El guitarrista Ray Toro, el bajista Mikey Way y el guitarrista Frank Iero también estaban visiblemente emocionados.

El Corona continuará hasta hoy con presentaciones de Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, The Kooks, Miley Cyrus y The 1975.