Rubio reconoce derecho al debido proceso de migrantes, pero aclara: "En inmigración las leyes son específicas"

En una entrevista en el programa "Meet the Press" de NBC News, se le preguntó al jefe de la diplomacia estadounidense si los ciudadanos y no ciudadanos de EEUU tienen derecho al debido proceso, a lo que este respondió que "por supuesto".

"Sí, hay derecho al debido proceso, pero en inmigración las leyes son específicas", agregó Rubio.

Sus declaraciones se dan en un momento en que la administración Trump presiona a los tribunales para que permitan las deportaciones inmediatas de presuntos criminales extranjeros, a los que relaciona con las pandillas del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), declaradas organizaciones terroristas por el presidente republicano.

El Gobierno espera retomar las deportaciones exprés que inició en marzo pasado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la expulsión del país de inmigrantes que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional sin necesidad de que su caso sea defendido ante un juez.

Marco Rubio se refiere a la deportación de niños estadounidenses

El secretario de Estado, además, defendió las deportaciones masivas de inmigrantes irregulares que lleva adelante la administración Trump que, de acuerdo con The Washington Post, incluyó a tres niños estadounidenses de dos, cuatro y siete años de edad.

Rubio explicó que las madres, que se encontraban ilegalmente en el país, fueron deportadas, y los niños acompañaron a sus madres. "Si esos niños son ciudadanos estadounidenses, pueden regresar a Estados Unidos si su padre o alguien aquí quiere hacerse cargo de ellos. Pero, en última instancia, quien fue deportada fue su madre, sus madres, que estaban aquí ilegalmente. Los niños simplemente se fueron con sus madres", dijo a NBC News.

Sostuvo que los medios de comunicación han publicado titulares "engañosos" respecto a estos casos, y desmintió que los agentes federales hayan separado o deportado forzosamente a los menores de edad, como quieren hacer creer "ciertos sectores mediáticos".

"Ustedes hacen que parezca que los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) derribaron la puerta, agarraron al niño de 2 años y lo arrojaron a un avión. Eso no es cierto", aclaró.

"Los niños van con sus padres"

De acuerdo con The Washington Post, a las madres deportadas no se les dio la oportunidad de comunicarse con sus abogados o con sus familiares mientras estaban bajo custodia en EEUU.

Rubio indicó que los adultos deportados tienen la responsabilidad de decidir si llevar consigo a sus hijos o dejarlos en EEUU al cuidado de otros familiares. "Los niños van con sus padres. Los padres deciden a dónde van sus hijos", señaló.

"Si no permitiéramos que los niños viajaran con sus padres, los titulares dirían que EEUU mantiene a niños ciudadanos como rehenes", apuntó.

En diciembre pasado, el presidente Trump afirmó que no pretendía separar a las familias de estatus mixtas, en donde algunos miembros están legalmente en EEUU y otros no. "No quiero separar familias, así que la única forma de no separarlas es manteniéndolas unidas y luego enviarlas de regreso a todas", sijo en una entrevista en NBC News.

Fin de la estadía "indefinida"

El secretario de Estado también respaldó el enfoque más amplio que ha adoptado la administración Trump para deportar a inmigrantes indocumentados.

Afirmó que representa un alejamiento de las normas que existen desde hace décadas en EEUU, que permitían a los extranjeros irregulares permanecer en el país "indefinidamente" mientras legalizaban su estatus migratorio.

"Una vez que entras a nuestro país ilegalmente, se activan todo tipo de derechos que pueden mantenerte aquí indefinidamente. Por eso nos inundaban la frontera, y hemos acabado con eso", subrayó Rubio.

FUENTE: Con información de NBC News / The Washington Post