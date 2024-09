Pitbull anuncia residencia en el Fontainebleau Las Vegas

MIAMI.- Pitbull anunció su regreso a Las Vegas con Pitbull: Vegas After Dark The Residency, una residencia de ocho noches que inicia el 8 de noviembre y tendrá lugar en el resort y casino Fontainebleau Las Vegas.

La residencia

El espectáculo promete una combinación de estilo, elegancia y energía, donde sus grandes éxitos musicales están presentes como Give Me Everything, Timber, Time of Our Lives, International Love, Feel This Moment, Fireball y Hey Bebé (tíralo al suelo).

Además, los organizadores confirmaron que las presentaciones contarán con proyección de imágenes de última generación y pirotecnia.

Pitbull estará acompañado de su banda, The Agents, y sus dinámicos bailarines, The Most Bad Ones.

La preventa de esta residencia se llevará a cabo el 23 de septiembre a las 10:00 a.m.; mientras que, los clientes de Live Nation, Ticketmaster y Fontainebleau Las Vegas tendrán acceso a una preventa exclusiva el martes 24 de septiembre a las10 a.m..

La venta de boletos generales se venderán a partir del 25 de septiembre a las 10:00 a.m.. Quienes deseen tener más información, pueden consultar la web oficial del resort fontainebleaulasvegas.com/entertainment/pitbull.