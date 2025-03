Pitbull anuncia regreso a Europa con nueva gira

Shaggy, ícono del reggae y dancehall, traerá su energía y carisma característicos al escenario. Desde los ritmos contagiosos de Boombastic, hasta el himno Angel y el ambiente festivo de It Wasn’t Me, el ganador de varios premios Grammy combina a la perfección el reggae, el dancehall y el pop.

Producida por Live Nation, la gira por 14 ciudades comienza el 5 de junio en el 3Arena de Dublín, para luego continuar rumbo a Londres, París, Ámsterdam, Praga y Berlín, antes de concluir en el Avicii Arena de Estocolmo el 29 de junio.

El Party After Dark Tour promete impactantes efectos visuales, pirotecnia y la actuación característica de Pitbull. Con una fusión de música, luces y efectos especiales—junto a su banda, The Agents, y sus bailarinas, The Most Bad Ones—el espectáculo ofrecerá una fiesta épica llena de energía para que todos disfruten. Cada elemento está diseñado para sumergir al público y brindar una experiencia única e inolvidable.

Visite livenation.com para boletos.

FECHAS DEL PARTY AFTER DARK TOUR

Jue 5 junio | Dublín, Irlanda – 3Arena

Dom 8 junio | Manchester, Reino Unido – Co-op Arena*

Lun 9 junio | Londres, Reino Unido – The O2*

Jue 12 junio | París, Francia – Accor Arena*

Sáb 14 junio | Amberes, Bélgica – Sportpaleis*

Dom 15 junio | Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome*

Mar 17 junio | Hamburgo, Alemania – Barclays Arena*

Mié 18 junio | Praga, República Checa – O2 Arena*

Sáb 21 junio | Frankfurt, Alemania – Festhalle

Lun 23 junio | Cracovia, Polonia – Tauron Arena*

Mié 25 junio | Berlín, Alemania – Uber Arena*

Vie 27 junio | Copenhague, Dinamarca – Royal Arena*

Sáb 28 junio | Oslo, Noruega – Unity Arena

Dom 29 junio | Estocolmo, Suecia – Avicii Arena*