sábado 25  de  julio 2026
CONTROVERSIA

Sean 'Diddy' Combs en aislamiento tras pelea en prisión

Según reportó TMZ, la pelea inició luego de que recluso insultara al músico. Afortunadamente, los celadores intervinieron de forma inmediata

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rapero Sean "Diddy" Combs se encuentra en aislamiento luego de que protagonizara una riña con otro recluso. Así lo informó NBC News y TMZ, citando una fuente.

El magnate de la música cumple una condena de cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de transporte para ejercer la prostitución en el FCI Fort Dix en Nueva Jersey, fuera de una base militar fuera de Filadelfia.

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Según reportó TMZ, la pelea inició luego de que recluso insultara al músico. Afortunadamente, los celadores intervinieron de forma inmediata, lo que evitó que la situación pasara a mayores.

Fort Dix es una instalación federal de baja seguridad.

Puff Daddy, como también se le conoce, tiene fecha de liberación programada para febrero de 2028. Se desconoce si la trifulca afectará esta medida.

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