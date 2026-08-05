Modifican fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs tras pelea en prisión

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

MIAMI.- La fecha de salida de Sean "Diddy" Combs ha vuelto a modificarse. La Oficina Federal de Prisiones compartió una actualización en la que revela que el magnate de la música será liberado de la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix de Nueva Jersey el 20 de febrero de 2028.

No es la primera vez que la fecha de liberación es modificada. Las autoridades han variado la fecha en varias oportunidades: previamente se pautó su liberación para el 15 de abril de 2028, el 25 de abril de 2028 y el 4 de junio de 2028.

En junio, la fecha de liberación se había pautado para el 23 de febrero de 2028 .

Las autoridades no han dado ninguna explicación que justifique los cambios en las fechas.

Condena

El cambio en la fecha de liberación se produce luego de que el rapero protagonizara una pelea en prisión y mientras el equipo legal de Combs pelea por la impugnación la condena que lo envió a prisión.

Sean "Diddy" Combs fue condenado a pasar 50 meses tras las rejas, luego de ser declarado culpable el verano pasado de dos cargos de transporte para la prostitución, luego de un juicio federal en Nueva York. El jurado lo absolvió de los cargos más graves, incluyendo trata de personas con fines sexuales y conspiración para delinquir.

En diciembre, los abogados de Diddy presentaron una apelación argumentando que los encuentros sexuales fueron consensuales y que el castigo impuesto por el tribunal fue excesivo.

En marzo, el equipo legal presentó un nuevo recurso de apelación y señalaron que la condena de prisión era una "perversión de la justicia" y abogaron por su "liberación inmediata y una sentencia absolutoria o, al menos, la anulación de la condena y la devolución del caso para una nueva sentencia".

Los fiscales han instado al tribunal de apelaciones a que rechace los argumentos.