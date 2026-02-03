martes 3  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton revolucionan las redes

Fuentes aseguran que Kardashian y el conductor de Fórmula 1 tuvieron un encuentro romántico en Europa esta semana

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Dimitrios Kambouris
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Una nueva pareja de Hollywood está a punto de nacer. A inicios de febrero, el portal TMZ compartió un video que muestra a Kim Kardashian llegando a un hotel en París junto a la estrella de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Posteriormente, una fuente confirmó a la revista People que se trató de un encuentro romántico.

De acuerdo a la información obtenida hasta el momento, la pareja llegó a la capital francesa luego de haber compartido un vuelo privado desde Londres.

Lee además
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025. 
Fórmula 1

Ferrari se juega todo en 2026: el año del ahora o nunca para Leclerc, Hamilton y Vasseur
Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.
TELEVISIÓN

"The Kelly Clarkson Show" llega a su final luego de siete temporadas al aire

Otro medio en reportar la noticia fue The U.S. Sun, quien asegura que la pareja se reunió para una escapada de fin de semana en Estelle Manor, un hotel de lujo y club privado en la zona de los Cotswolds, en la campiña inglesa, antes de viajar a París.

La estrella de telerrealidad es amiga del piloto británico desde hace varios años, reporta People. En 2021, Kardashian y Hamilton fueron fotografiados juntos en los Premios a la Innovación de la revista WSJ y, de nuevo, en el desfile de debut de Pharrell Williams como director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton en 2023.

Reacciones

Como es costumbre para la familia Kardashian, la noticia no tardó en generar conversación en las redes sociales. Miles de usuarios recurrieron a las diferentes plataformas para comentar tanto a favor como en contra de la pareja, creando una nueva avalancha de memes.

Embed
Embed
Embed
Embed

Desde que solicitó el divorcio de su exmarido Kanye West en 2021, tras casi siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, Kardashian estuvo románticamente involucrada con el comediante Pete Davidson y la estrella de la NFL Odell Beckham Jr. (se separaron en abril de 2024 tras menos de un año de noviazgo).

Por su parte, Hamilton ha sido vinculada a estrellas como Rihanna, Rita Ora y Sofia Richie a lo largo de los años, y en 2023 desató rumores de romance con Shakira.

Temas
Te puede interesar

Steven Spielberg alcanza estatus de EGOT tras ganar primer Grammy

Netflix confirma transmisión en vivo del concierto de regreso de BTS

Edición XIII de los Premios Platino XCaret anuncia preseleccionados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
JUSTICIA

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
EEUU

Congreso vota hoy para terminar parálisis creada por demócratas

Imagen referencial de biciletas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro. 
En un mes

Expertos opinan que Trump ha logrado cambios profundos y rápidos en Venezuela

El Medicaid es uno de los programas para personas de bajos recursos.
MÁS COBERTURA

Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028