martes 31  de  marzo 2026
TENSIÓN GLOBAL

Trump se dirige a la nación sobre Irán en un momento crítico para EEUU

El presidente hablará este miércoles desde la Casa Blanca en medio de presión internacional, movimientos militares y expectativas sobre decisiones que podrían redefinir el rumbo del conflicto

El presidente Donald Trump se dirige a la nación este miércoles 1 de abril a las 9:00 p.m.

El presidente Donald Trump se dirige a la nación este miércoles 1 de abril a las 9:00 p.m.

Mandel NGAN / AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – El presidente de EEUU, Donald Trump, se dirigirá a la nación este miércoles a las 9:00 p.m. (hora del Este), en un mensaje que llega en una fase crítica de la crisis con Irán y que genera expectativas sobre posibles decisiones de alto impacto.

La Casa Blanca confirmó la intervención sin adelantar detalles sobre su contenido, aunque el anuncio se produce en medio de un escenario marcado por presión internacional, operaciones en curso y señales de una estrategia que busca acelerar definiciones.

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En los últimos días, el mandatario ha dejado entrever que la confrontación podría resolverse en un corto plazo, al tiempo que ha insistido en limitar las capacidades de Teherán, especialmente en áreas vinculadas a su desarrollo nuclear.

El foco también se mantiene sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita cerca de un tercio del petróleo mundial, lo que añade una dimensión económica global a cualquier movimiento que adopte Washington.

Analistas coinciden en que el discurso podría marcar un punto de inflexión, ya sea para definir una salida al conflicto o para establecer una nueva fase en la política exterior estadounidense frente a Irán.

La intervención del presidente se produce en un momento en que cada decisión trasciende el ámbito militar y se proyecta sobre la estabilidad internacional, en un tablero donde el margen de maniobra se reduce y las consecuencias se amplifican.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS te llevaremos cada detalle de este momento.

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