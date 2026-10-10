sábado 10  de  octubre 2026
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Serie inspirada en Timbiriche estrena con trama marcada por polémica y reclamos

Serie inspirada en Timbiriche estrena con trama marcada por polémica y reclamos

Timbiriche (Serie), en Vix &nbsp;

Timbiriche (Serie), en Vix

 

Captura de Pantalla / Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que la banda no dio su autorización, Timbiriche tendrá una adaptación televisiva en la que hay “una responsabilidad absoluta” por reflejar los hechos que tuvieron lugar en la realidad, aunque sin olvidar que es una ficción”, asegura el productor de la serie, Pablo Cruz, en entrevista con EFE.

La serie, que estrena este viernes sus dos primeros capítulos en la plataforma de streaming ViX, ha sido rechazada por los integrantes Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Sasha Sokol, quienes en un comunicado del pasado martes aseguraron no haber sido parte de la creación del formato ni haberlo supervisado.

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Además de la polémica por la falta de autorización de una de las bandas juveniles más famosas de latinoamérica en la década de los 80 y los 90, la serie ficciona el caso de abuso sexual que Sasha Sokol sufrió por parte del productor musical y fundador del grupo, Luis de Llano, cuando ella aún era menor.

“Hay un problema grave, y es que el ejecutivo a cargo del proyecto, pues se portó como se portó (...) Sucede que en la vida real hay un caso, hay un juicio y hay una pena que hay que cumplir y sigue vivo. Acaba de pasar”, desarrolla Cruz sobre la sentencia que De Llano se negó a cumplir y por la que fue detenido el pasado 2 de septiembre.

Después de la expectación que ha generado la adaptación a la pantalla de ‘Timbiriche’, el propio De Llano anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales haber notificado “notarial y judicialmente” a la empresa, plataforma y productora de su oposición al uso “lucrativo e inconsentido” de su imagen.

El actor encargado de interpretar a De Llano es Osvaldo Benavides, quien asegura que como intérprete se limitó a “hacer su personaje y defenderlo, trabajar con el guion y seguir las reglas de la ficción”, pese a la controversia que rodea al fundador del grupo.

“Como actor no vacío mis creencias, ni mis posturas, ni mis opiniones (...) Es un personaje que está inspirado en la vida real, no me toca a mí, como actor, opinar,”, aclaró el artista reconocido por telenovelas como ‘María la del barrio’.

Aunque no opina sobre el caso, como productor ejecutivo de la serie, Benavides considera que “habría sido un error hacer como que no pasa nada” y no contar la historia sobre lo que sucedió cuando Sokol fue abusada con tan solo 14 años.

“Si la serie no tocara el tema, yo no creo que hubiera aceptado hacer al personaje. No nos podemos hacer tontos de la realidad y menos cuando estamos inspirándonos en ella”, sentenció el actor de 47 años.

Prevención de abusos

Más de 42 años después de los hechos, De Llano aún no ha pedido disculpas a Sokol públicamente ni ha aceptado su condena, por lo que Macarena García, actriz que dará vida a la artista, espera que la serie ‘Timbiriche’ ayude a que se pueda hacer justicia.

“Espero que esta serie abra todas las conversaciones necesarias para prevenir que historias como esta no se repitan en lo absoluto y también ayude a que exista una presión para que casos como este tengan una resolución pronta y efectiva”, compartió la joven de 25 años.

Asimismo, García recalcó que la serie puede ser un “recurso” de ayuda para que si alguna persona está sufriendo un abuso o sabe de alguien que esté en esa situación pueda “pedir ayuda si es necesario”.

FUENTE: Con información de EFE

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