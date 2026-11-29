MIAMI.- Ya está en Prime Video la serie Blade Runner 2099. Inspirada en el universo de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del genio de la ciencia ficción Philip K. Dick y en la adaptación al cine de Ridley Scott, la serie se desarrolla en un futuro distópico donde los replicantes (androides) explotan y persiguen a los seres humanos. Marcando distancia con su predecesora Blade Runner 2049 (dirigida por Denis Villeneuve en 2017), este nuevo episodio explora una posible cooperación entre humanos y replicantes en un mundo post-apocalíptico que pareciera estar más cerca de lo que se cree.

Protagonizada por Hunter Schafer (Euphoria, Cucko, The Hunger Games: Ballad of Songbirds & Snakes) y Michelle Yeoh, premio Oscar por Everything, Everywhere All at Once, Blade Runner 2099 expande el mundo de la saga y plantea dilemas éticos que son afines con los tiempos que vivimos. Cambiando a la perspectiva femenina un juego entre el gato y el ratón, y teniendo como telón de fondo la luz amarillenta de un sol que intenta atravesar la polución, este neo-noir aporta una visión nueva a una de las grandes franquicias de la ciencia ficción de la historia del cine.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz Hunter Schafer y con Silka Luisa (Shining Girls, Strange Angel, Halo), la showrunner de Blade Runner 2099. Schafer habló sobre su pasión por la trama de Blade Runner y la obra de Philip K. Dick, lo que aportó a su personaje que no estaba en el guión, lo que más disfrutó del rodaje y lo mucho que la relación con sus hermanos la ayudó a construir a Cora.

Por su lado, Luisa nos contó qué aportes trae esta historia a la franquicia, las ventajas de poder explorar el mundo en formato serie y la conversación que ésta puede generar alrededor de los peligros de la inteligencia artificial.