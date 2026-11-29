MIAMI.- Telemundo dio a conocer las primeras imágenes de "Emergencias. Unidad de Vida", una producción original que llevará a la pantalla las historias de un grupo de profesionales de la salud que enfrentan situaciones extremas en una sala de urgencias.

La serie, que combina tensión médica con conflictos personales y familiares, tiene previsto su estreno para febrero de 2027.

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El avance muestra el ritmo vertiginoso de un hospital, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En medio de emergencias, decisiones difíciles y una intensa presión profesional, los personajes también deberán lidiar con secretos, relaciones complicadas y circunstancias que pondrán a prueba sus convicciones.

La trama gira en torno a la doctora Gabriela Serrano, interpretada por Ana Brenda Contreras, una residente brillante y decidida que regresa a Florida para enfrentar asuntos pendientes de su historia familiar. Su llegada coincide con una crisis que amenaza el futuro del hospital. Contreras compartirá protagonismo con Erick Elías, quien dará vida al doctor Camilo Escalante, reza la sinopsis.

El reparto incluye también a Geraldine Bazán, Ana Belena, Rodolfo Salas, Elizabeth Gutiérrez, Laura Flores, Mónica Dionne y David Palacio.

Luis Ernesto, Arturo Peniche, Gloria Aura, Jerónimo Cantillo, Elena Medina, Miguel Ferreira y Pepe Gámez completan el elenco.

Con esta producción, Telemundo apuesta por un drama que combina el mundo de la medicina con las historias humanas detrás de quienes trabajan para salvar vidas.

La serie fue escrita por Carlos Eloy Castro y está dirigida por Nicolas Di Blasi y Luis Sierra.