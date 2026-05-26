Muestra de buen teatro en La 4ta Pared, Miami

MIAMI.- La muestra de teatro breve en la sala La 4ta Pared de Miami reafirma el compromiso de la firma teatral MarGi Happenings Inc. con una programación teatral de carácter íntimo, conceptual y de fuerte énfasis en el texto y el trabajo actoral. La propuesta reúne dos piezas de notable densidad dramatúrgica y marcada diferencia estilística: Estudio en blanco y negro, de Virgilio Piñera, y Pareja abierta” de Dario Fo y Franca Rame, bajo la dirección de la actriz y directora Marilyn Romero , quien ofrece una versión que respeta los principios esenciales de cada obra.

La función inicia con Estudio en blanco y negro. La obra introduce al espectador en un territorio abstracto y existencial, característico del universo del absurdo piñeriano, donde la identidad, la percepción de la realidad y la inestabilidad psicológica ocupan el centro del parlamento dramático.

Apoyada en las actuaciones estelares de Gerardo Riverón y Ramoncito Veloz, que caracterizan a dos personajes contrastantes e incluso antagónicos, así como la persistente paciencia de Allison Espinoza, que asume el papel de la estatua que el autor plantea en medio de un parque, y las refrescantes representaciones de los jóvenes actores Lauren Santos y Juan Carlos Luciano-Baez, la puesta opta por una estética sobria y contenida, que favorece la concentración en el texto y en la construcción de una atmósfera de extrañamiento.

Esta elección escénica permite que la dimensión simbólica de la obra se perciba con claridad, creando un espacio de reflexión por encima de la narración convencional.

En un cambio radical de atmósfera y tono, la segunda parte introduce Pareja abierta, una de las piezas más emblemáticas del teatro satírico contemporáneo. Fo y Rame exploran, con ironía y lucidez, las contradicciones de las relaciones de pareja en escenarios de supuesta apertura emocional y sexual.

Para esta puesta, Romero cuenta con la notable actuación de Osvaldo Stróngoli y la extraordinaria representación de Judith Gonzalez, que no solo logra desglosar los múltiples estados anímicos del personaje, sino inducirlos dentro de la audiencia.

La puesta en escena acentúa el dinamismo del diálogo y los continuos desplazamientos entre la comedia y la incomodidad, apoyada en interpretaciones que transmiten con solidez la tensión entre lo cómico y lo trágico. El resultado es una propuesta escénica eficaz, donde el humor no recurre a la vulgaridad para generar risa, y que reafirma la vigencia del texto en torno a las dinámicas de poder, los celos y la desigualdad afectiva.

El contraste entre ambas piezas se revela como uno de los mayores aciertos de Romero. Si Estudio en blanco y negro dirige la mirada hacia lo íntimo, lo fragmentado y lo existencial, Pareja abierta la proyecta hacia la sátira social y la observación crítica de la vida cotidiana. Este desplazamiento de lo psicológico a lo social dota de coherencia a la muestra y traza un recorrido que expande las posibilidades del teatro breve.

En conjunto, la muestra de teatro breve en La 4ta Pared se configura como una experiencia escénica compacta, aunque de significativa densidad temática. La programación demuestra el potencial de las propuestas breves para articular discursos complejos y activar al espectador, reafirmando el lugar del espacio dentro de la escena independiente de Miami.

Muestra de teatro, viernes y sábado 8:30 pm, domingo 7 pm, hasta el 31 de mayo, en la sala La 4ta. Pared, 16351 SW 88 St. West Miami, Miami. Telef. 305 975 0744

Entradas disponibles en margihappenings.org