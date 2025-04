"Checo" Pérez revela que se encuentra en conversaciones para un posible regreso a la F1

Era de esperarse que la partida de Sergio Pérez de la Fórmula 1 no sería por mucho tiempo. El talentoso piloto mexicano salió por la puerta de atrás de la escudería Red Bull tras la culminación de la pasada campaña, pero el "Checo" dejó claro que no había cerrado la puerta a volver a competir en la máxima categoría.

En una charla con el portal oficial de la máxima categoría, "Checó" expresó que solo estaría dispuesto a regresar con un proyecto que haga sentido para él.

"Si encuentro un proyecto que me motive por completo a regresar, en el que el equipo crea en mí y valore mi carrera, mi experiencia y todo lo que puedo brindar, sería muy atractivo considerarlo", admitió el azteca. "Por eso me he permitido a mí mismo unos seis meses para ver todas las opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre lo que haré con mi carrera", añadió.

Desde la conclusión de la contienda anterior, Pérez aseguró que ha sido contactado por algunas escuderías.

"Han salido algunos proyectos muy interesantes allá afuera. Se me han acercado algunos equipos desde (el GP de) Abu Dabi. En este momento, la temporada ya comenzó, así que en los próximos meses se abrirán algunas puertas", explicó. "Estamos hablando con ciertas partes. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que está claro es que solo voy a volver si el proyecto tiene sentido para mí y si es algo que pueda disfrutar".

El lado negativo

Asimismo, el mexicano ratificó que no tiene ningún tipo de apuro en regresar a la parrilla de la Fórmula 1, pues también ha aprendido a disfrutar su tiempo lejos de los monoplazas.

"He pasado mucho tiempo en la F1 ya. He hecho la mayoría de las cosas posibles", continuó. "Una vez que das un paso hacia atrás, te das cuenta de todo lo que has entregado en tu vida para ser parte del deporte. Así que para estar totalmente comprometido a la F1, necesito estar motivado".