Marlins presentan a un Segura listo para un "nuevo reto"

Miami pactó con Segura con la intención de que el quisqueyano defendiera principalmente la tercera almohadilla, una posición en la que el veterano ha disputado tan solo 24 encuentros a lo largo de su carrera en MLB. Durante la mayor parte de su trayectoria, el nativo de San Juan de la Maguana ha sido campocorto o segunda base.

https://twitter.com/CDeNicola13/status/1613230923205709824 Video of Jean Segura putting on his #Marlins jersey pic.twitter.com/2ipefABqW9 — Christina De Nicola (@CDeNicola13) January 11, 2023

"Estoy bien en cualquier lugar donde el equipo me quiera", le comentó Segura a los medios presentes. "He estado jugando en el medio del cuadro durante toda mi carrera. Jugué un poco de tercera base en 2020 y me sentí bien. Es un nuevo reto y me encanta. Me fascinan los retos. Soy uno de esos tipos a los que le encanta la ación", agregó.

Segura recibirá un salario de 6.5 millones de dólares este año y de 8.5 millones en 2024. Asimismo, el trato incluye una opción del club por 10 millones para 2025 y una cláusula de salida de 2 millones.

En 98 choques con los cuáqueros el año pasado, el dominicano ligó para promedio de .277, con nueve dobles, 10 jonrones y 33 carreras remolcadas. El infielder acompañó a Filadelfia hasta la Serie Mundial, donde cayeron ante los Astros de Houston.

"Esperé durante 11 años para llegar a ese momento y solo le agradezco a Dios por la oportunidad de haberlo hecho", explicó. "No hay nada mejor que eso. Una vez que los has probado, quieres llegar hasta allá cada año".

FUENTE: Andrés Espinoza Anchieta