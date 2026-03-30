Marlins 2026: inicio perfecto, jonrón de Owen Caissie y regreso del turquesa ilusionan a Miami

Owen Caissie #17 de los Miami Marlins recorre las bases tras conectar un jonrón contra los Colorado Rockies durante la novena entrada en el loanDepot Park el 29 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Los Miami Marlins han arrancado la temporada 2026 con fuerza, historia y mucha ilusión. Con marca de 3-0, el equipo de Miami vive uno de sus mejores comienzos en años, impulsado por una combinación de juventud, momentos clave y el regreso de un icónico uniforme que conecta directamente con sus raíces.

El protagonista del momento es el canadiense Owen Caissie, quien escribió su nombre en la historia reciente del club con un jonrón de dos carreras en la novena entrada para vencer 4-3 a los Colorado Rockies en el LoanDepot Park.

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El batazo no solo selló la victoria, sino también una barrida perfecta en la serie inaugural.

“Me quedé en blanco… fue increíble”, confesó Caissie tras el partido.

El joven de 23 años, que no vivió la era dorada del equipo en los 90, está dejando huella rápidamente:

5 hits en 10 turnos

2 dobles

1 jonrón

4 carreras impulsadas

El regreso del turquesa: identidad y nostalgia

Uno de los grandes atractivos del inicio ha sido el regreso del uniforme turquesa retro, un guiño directo a la identidad histórica de la franquicia.

Aunque los Marlins nunca usaron oficialmente este uniforme en juegos durante los años 90, el color se convirtió en símbolo del equipo, especialmente en la época del campeonato de la Serie Mundial de 1997.

El mánager Clayton McCullough destacó su importancia:

“Momentos trascendentales se han vivido con este color. Es parte de nuestra historia”.

Un arranque histórico para soñar

Este inicio coloca a los Marlins en un grupo selecto dentro de su propia historia:

1997: comenzaron 3-0 y ganaron la Serie Mundial

2009: arrancaron 4-0

2026: nuevo inicio de 3-0

Además, el equipo mantiene un rendimiento sólido desde la temporada pasada, posicionándose entre los mejores registros recientes de MLB.

Claves del éxito: juventud, clutch y pitcheo

Más allá del batazo de Caissie, el triunfo dejó varias señales positivas:

Max Meyer mantuvo al equipo en juego tras un inicio complicado

El bullpen lanzó 4 entradas sin permitir carreras

Producción ofensiva clave de Otto López y Austin Slater

Energía joven con jugadores como Xavier Edwards

Miami vuelve a ilusionarse

El inicio perfecto, sumado al impacto visual del uniforme retro y la irrupción de nuevos talentos, ha generado una ola de optimismo en la ciudad.

Para un equipo considerado inexperto, este arranque demuestra que los Marlins pueden competir desde el primer día.

Si algo dejó claro este debut es que Miami no solo quiere participar… quiere sorprender en 2026.