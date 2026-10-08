Messi se despide de Argentina con nostalgia: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, reacciona tras una ocasión de gol desperdiciada durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Benín en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, el 6 de octubre de 2026.

Lionel Messi confesó este miércoles que ya extraña a la selección argentina, apenas 24 horas después de disputar su último partido con la Albiceleste. El astro argentino se despidió ante más de 80.000 aficionados en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una jornada marcada por las lágrimas, las ovaciones y los homenajes.

Messi, de 39 años, cerró el martes su etapa con la selección argentina al marcar de penal en la victoria 3-0 sobre Benín. El encuentro puso fin a una carrera internacional histórica con la camiseta albiceleste.

Fútbol Messi se despide de Argentina con gol y dos asistencias en una noche histórica

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió Messi en Instagram.

"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", añadió el capitán argentino.

En su mensaje, Messi agradeció a su familia y a sus compañeros y dedicó también unas palabras a Diego Maradona, fallecido en 2020 y una de las grandes figuras de la historia del fútbol argentino.

"Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", señaló el delantero, en referencia al legado de Maradona y a los grandes éxitos conseguidos por Argentina.

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del ranking, habla tras el partido amistoso internacional entre Argentina y Benín en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, el 6 de octubre de 2026. Luis ROBAYO / AFP

Cristiano Ronaldo dedica un mensaje a Messi

Entre las miles de reacciones a la publicación de Messi destacó la de Cristiano Ronaldo, quien envió un mensaje de respeto al argentino.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que ha logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el portugués.

Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron durante años una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, aunque ambos han expresado en diferentes ocasiones su respeto mutuo.

Una despedida con polémica

La despedida de Messi en el Monumental incluyó fuegos artificiales, un emotivo himno, una camiseta gigante con la palabra "Gracias" y un espectáculo de drones sobre el estadio.

Precisamente, el show de drones generó numerosas críticas y burlas en las redes sociales. Los organizadores incluyeron inicialmente la promoción de una compañía de seguros y una de las figuras proyectadas mostraba a Messi golpeando el balón con la pierna derecha, pese a que el argentino construyó su carrera como zurdo.

Messi deja la selección argentina como máximo goleador histórico, con 126 tantos, líder de asistencias, con 70, y jugador con más partidos disputados, con 208.

Con el rosarino como principal referente, Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. A esos títulos se suma el oro olímpico conseguido en Pekín 2008.