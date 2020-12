Sergio Pérez: 10 años en Fórmula 1, un triunfo y un futuro incierto

"Espero no estar soñando... Diez años me ha llevado y no sé qué decir", declaró el mexicano tras su histórico triunfo, muestra de una Fórmula 1 más abierta y emocionante en su versión 'COVID-19'.

Pérez palpitaba que en México estaban celebrando a lo grande su triunfo.

“Especialmente porque ha sido a una buena hora en México. Las carreras suelen ser a las 6 de la mañana. Esta fue en un domingo a las 11. Seguramente estarán disfrutando con un buen tequila", declaró. “Estoy tiene un gran significado para mí y mi familia. Es un día enorme, un día histórico”.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10,5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11,9 por delante de su compañero Lance Stroll.

“Espero no estar soñando. He estado soñado tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble”, comentó tras bajarse del monoplaza.

“Checo” Pérez es el segundo mexicano que triunfa en la categoría. Además de la victoria en Bélgica con BRM, Rodríguez ganó en el GP de Sudáfrica en enero de 1967, al volante de un Cooper-Maserati.

Pérez ni siquiera tiene asegurada su participación la próxima temporada de la Fórmua 1 tras haber sido reemplazado por Sebastian Vettel.

“Quiero seguir", dijo Pérez. “Si no puedo estar en la grilla el año próximo, lo estaré en 2022".

El mexicano celebró tras el amargo desenlace de la semana pasada en el mismo escenario. Tuvo que abandonar a tres vueltas del final del GP de Bahréin cuando estaba por figurar dentro de los tres primeros.

Luego de la salida del auto de seguridad en la vuelta 70, Russell dejó atrás a Bottas con una buena maniobra y también rebasó a Stroll y Ocon, todo con un despliegue de audacia que Hamilton hubiera admirado.

Tenía 13 vueltas para darle alcance a Pérez, al frente por apenas 3.5 segundos. Unas cuantas vueltas más, el margen quedó en 2,5 segundos hasta que el pinchazo del neumático estropeó el empeño de Russell.

Pérez acabó extasiado, pidiéndole al equipo que se asegurasen que su hijo estuviera mirando la carrera por televisión.

“El carro fue como una limusina”, resumió el mexicano.