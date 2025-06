Cristina Saralegui vuelve a Univision con entrevista a Karol G

El encuentro entre estas dos exponentes del entretenimiento latinoamericano ha generado expectativas, luego de que la medellinense dijera que le confesará a la periodista cubana varios secretos de su vida.

Salida de Univision

Saralegui confesó en junio de 2024 que su salida de la cadena fue inesperada, puesto que aún faltaban dos años para que el contrato caducara. Confesó que la decisión le causó una profunda depresión debido a que no era solo su trabajo, sino también el de todos los miembros del equipo del show.

“Bueno lo primero por lo que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados: productores, etc., que dependían todos de nosotros; entonces, eso me preocupó enormemente. Tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron’. No es ‘a mí me botaron’, nos fuimos todos”, reflexionó durante una entrevista a Don Francisco en el podcast Decálogo del éxito.

"Cuando a mí me pasó yo tenía 63 ya, ¿okay? Quiere decir que después de haberles dado mi vida me quedaban dos años solamente para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados, conmigo que eran mi familia y no esperaron ni esos dos años para hacer lo que hicieron que fue muy feo", manifestó.

Cristina ha sido crítica con la directiva de la cadena en varias oportunidades. En el podcast En Positivo de Lourdes del Río también cuestionó que los medios de comunicación prioricen el dinero antes que a su talento.

“Sencillamente no es que te saquen cuando te está yendo bien, mira que le hemos dado millones de dólares a esa cadena... Todos estaban bien, quitan a la gente para poner a otra gente porque son más baratos los que vienen que los que se van. Tú cuestas un billetal, entonces hay una jovencita o un jovencito que están locos por estar en televisión que va a cobra 15 kilos por lo que haces tú, lo va a hacer mal, no va a pegar con el público, pero cuestan 15 kilos y están esperando en la puerta así como unos perritos para que los dejen entrar, y entran“.