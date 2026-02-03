Republicanos en el Congreso terminan parálisis presupuestal creada por demócratas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de presupuesto que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos.

Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación, que se vio frenada por la oposición demócrata y su agenda de extrema izquierda contra el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de ICE.

El objetivo ahora de la extrema izquierda es entorpecer el presupuesto de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y todo para desviar la atención del enorme escándalo de corrupción en Minnesota y las investigaciones en California, además de la cantidad de demócratas en la famosa lista de Epstein.

Por otra parte, el senador republicano John Neely Kennedy pidió ante el Senado que el expresidente Barack Hussein Obama devuelva 120 millones de dólares, adquiridos en propiedades y negocios vinculados al seguro de salud Obamacare.

En una votación previa al sufragio final, la Cámara Baja aprobó votar un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, en medio de la confrontación entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El resultado de esta aprobación previa estaba en el aire después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de Inmigración y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.

Finalmente, el proyecto siguió adelante con 217 votos a favor y 215 en contra.

Johnson prepara votación

La sesión de votacion final está programada para las primeras horas de la tarde, antes de su promulgación por Donald Trump, que se espera que ponga fin a tres días de parálisis.

Pero antes, el texto deberá superar una importante prueba con una votación de procedimiento prevista.

El resultado aún no está claro después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, como exigen los demócratas.

Si todos los demócratas votan en contra del texto, con apenas un voto discrepante entre las filas republicanas el proyecto sería rechazado.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto suceda.

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley".

El conflicto en este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes respuestas de ICE a los ataques que recibe desde hace meses en varios estados gobernados por los demócratas y su agenda "progresista" o radical, esta vez en Mineápolis, la ciudad capital de Minnesota cuyo gobernador es el investigado por el FBI y excandidato a la vicepresidencia del país, Tim Walz.

"cortina de humo" contra el gran escándalo de corrupción

Walz se encuentra directamente salpicado por el gran escándalo de corrupción en ese estado, donde el dinero de alrededor de 14 programas para niños y familias de bajos ingresos terminó en las manos de inmigrantes somalíes delincuentes.

Los somalíes no sólo se robaron el dinero de los contribuyentes, sino que gran parte fue sacada del país para financiar grupos terroristas y propiedades de lujo dentro y fuera de EEUU.

Ahora los demócratas, como era de esperar, incitaron a los activistas radicales a que salieran a las calles a enfrentar y atacar a los agentes de ICE, todo siempre calculado para desviar la atención y cuando se aproximaba la votación del presupuesto en el Congreso. Es de forma lamentable, la agenda de ultraizquierda que tiene hundido al Partido Demócrata en sus peores niveles de aceptación desde que fue creado.

Los nuevos demócratas insisten en su negativa a votar cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional sin que se reforme los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

Ningún agente local, estatal o federal está obligado a tener una orden judicial para operar en las calles y menos hacer un arresto, pero siempre piden algo absurdo para obstaculizar el Congreso y hacer ver que trabajan en favor del pueblo, cuando es todo lo contrario.

FUENTE: Con información de AFP.