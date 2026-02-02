El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump instó este lunes al Congreso a aprobar la legislación necesaria para desbloquear la parálisis presupuestaria, que entró en su tercer día sin un claro desenlace.

Es el segundo cierre gubernamental en menos de seis meses en Estados Unidos, aunque en esta ocasión los efectos en Washington, y en el resto del país, son mucho menos visibles.

MÁXIMA PRESIÓN Trump confirma diálogo de alto nivel con La Habana y cubanos esperan un cambio pronto

"Espero que todos los republicanos y demócratas se unan para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. En este momento NO PUEDE HABER CAMBIOS", dijo el republicano Trump en su red Truth Social.

El bloqueo está causado por la negativa de legisladores demócratas a mantener la financiación de los servicios de Inmigración en una campaña mediática para desviar la atención del gran escándalo de corrupción en Minnesota y la lista del pedófilo Epstein, en el cual los documentos apuntan directamente a los Clinton.

El Senado acabó aprobando el viernes cinco proyectos de finanzas públicas que permitirían funcionar a la mayoría del gobierno hasta septiembre.

La obstrucción de la izquierda

En el caso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el proyecto de presupuesto concede un plazo de dos semanas, lo que obligaría a demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, que tiene que dar la luz verde definitiva, a negociar bajo presión.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, restó peso a la obstrucción de la ultraizquierda y aseguró el fin de semana que la votación, prevista el martes, sería una "formalidad".

La parálisis presupuestaria en Estados Unidos entró el lunes en su tercer día sin un desenlace en el Congreso, donde continúan las negociaciones entre la mayoría republicana y los demócratas.

"Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes, estoy convencido", declaró el domingo en Fox News el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El "speaker" llegó a calificar de "formalidad" la votación prevista el martes en el pleno para poner fin al "shutdown".

Este lunes se incorpora al Congreso un nuevo electo demócrata, tras una elección parcial en Texas, lo que significa que el presidente de la Cámara no puede permitirse perder más de un voto en su propio campo.

Varios legisladores republicanos han amenazado con oponerse al texto porque rechazan categóricamente renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Los demócratas se entregan a juegos políticos", lanzó el sábado el congresista Chip Roy, de Texas, en Fox News, acusando a la oposición de mantener al DHS "como rehén".

El caos siempre de los demócratas

La cuestión de la financiación de este importante departamento está en el centro del actual bloqueo en el Congreso, desde los creadas protestas en Mineápolis para fomertar el caos y desviar la atención del gran escándalo de corrupción en Minnesota.

Los demócratas utilizan ahora la muerte a finales de enero de Alex Pretti, un activista radical que se enfrentó de forma violenta a los agentes de ICE con un arma cargada.

Los demócratas, como ya es típico, sólo buscan entorpecer y obstaculizar el gobierno del presidente Donald J. Trump y ahora en especial del Departamento de Seguridad Nacional.

La ultraizquierda pide el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición del uso de pasamontañas y que toda detención de un migrante sea precedida de una orden judicial, como si el presidente Barack Hussein Obama y Joe Biden hubieran cumplido con algo de eso y bajo su cada gobierno hubo decenas de muertes.

Los republicanos se muestran de acuerdo con el uso generalizado de las cámaras corporales, que ya está extendido, pero se muestran reticentes sobre las operaciones a cara descubierta, porque aducen que los activistas difunden constantemente todos los datos personales que pueden lograr sobre los agentes.

Las órdenes judiciales son necesarias para allanar un domicilio, pero no para detener a alguien en la calle, jamás se ha hecho y nunca se ha exigido tal absurdo.

"Necesitamos buena fe"

Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, podría necesitar votos provenientes de la oposición y pidió el apoyo de demócratas honestos.

"Necesitamos buena fe de ambas partes", exhortó el domingo.

Si bien el "shutdown" ya va por su tercer día, es muy probable que Estados Unidos no viva una repetición del bloqueo de octubre y noviembre pasados, cuando republicanos y demócratas batallaron durante 43 días por la cuestión de subsidios de seguros de salud.

Cientos de miles de funcionarios fueron entonces puestos en paro técnico, mientras que otros, cuyas funciones se consideraron esenciales, tuvieron que seguir trabajando.

Pero todos tuvieron que esperar al final de la parálisis presupuestaria para recibir su salario.

El último "shutdown" terminó cuando senadores demócratas decidieron votar a favor de un texto presupuestario elaborado por los republicanos.

FUENTE: Con información de AFP.