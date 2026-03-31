martes 31  de  marzo 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra en fuerte alza tras declaraciones de Washington y Teherán

El Dow Jones ganó un 2,49%, el Nasdaq se disparó un 3,83% y el índice ampliado S&P 500 subió un 2,91%

Un agente de la Bolsa de Wall Street.

Un agente de la Bolsa de Wall Street.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street, que registró un buen desempeño desde la apertura, cerró este martes con fuertes ganancias, impulsada por comentarios considerados conciliadores de Washington y Teherán respecto a la guerra en el Medio Oriente.

El Dow Jones ganó un 2,49%, el Nasdaq se disparó un 3,83% y el índice ampliado S&P 500 subió un 2,91%.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 1.125 puntos, hasta los 46.341 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 2,91 %, hasta los 6.528 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 3,83 %, hasta las 21.590 unidades.

"El mercado esperaba ansioso buenas noticias tras cinco semanas de altibajos", declaró Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, a la AFP.

Esa buena noticia llegó el martes en la respuesta del presidente del régimen terrorista iraní, Masoud Pezeshkian, quien afirmó que Teherán estaba dispuesto a "poner fin" a la guerra. Sin embargo, exigió ciertas garantías

"Esta es la primera declaración concreta de Irán que parece creíble", afirmó Hogan, lo que explica el optimismo en Wall Street.

A estas declaraciones se sumaron las del presidente Donald J. Trump, publicadas el martes por The Wall Street Journal (WSJ), que tranquilizaron a los inversores al inicio de la sesión.

Régimen iraní devastado acepta negociar

Según el periódico, Trump habría comunicado a sus asesores que estaba dispuesto a detener la ofensiva militar, pues creía que forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz prolongaría el conflicto "más allá de su plazo previsto de cuatro a seis semanas".

Según el WSJ, Washington busca obtener la reapertura de esta estratégica vía marítima por donde normalmente transita una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó hasta el 4,32%, en comparación con el 4,35% al cierre del lunes.

En el ámbito empresarial, las acciones de las compañías más afectadas por la guerra en Oriente Medio se recuperaron ligeramente, incluyendo aerolíneas como Delta Air Lines (5,26%), American Airlines (5,50%) y Alaska Air Group (+7,60%).

Las "Siete magníficas" —apodo que reciben las compañías líderes en tecnología estadounidense— cerraron al alza, incluyendo Nvidia (5,62%), Tesla (4,64%), Microsoft (3,12%) y Meta (6,67%).

Las acciones del diseñador de chips Marvell Technology se dispararon 12,80%, hasta los 99,05 dólares, después de que el gigante de los semiconductores Nvidia anunciara su intención de invertir 2.000 millones en la compañía para desarrollar sus proyectos de inteligencia artificial.

El grupo alimentario McCormick, conocido por sus especias, cayó 6,12%, hasta 50,43 dólares, afectado por el anuncio del martes de su fusión con la división de alimentos del gigante británico de bienes de consumo Unilever.

La Bolsa de Nueva York permanecerá cerrada el viernes (Viernes Santo).

FUENTE: Con información de AFP.

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